AS Roma VS Olympique Lyonnais terza giornata UWCL 2024-2025, in streaming. Le probabili formazioni e le quote schiaccianti.

Roma-OL è il match valido per il terzo turno del gruppo A di Champions femminile. Si gioca al Tre Fontane mercoledì 13 novembre alle ore 21:00. Nel seguente video tratto dal nostro canale YouTube potete guardare l’ultimo allenamento della squadra giallorossa prima della partita di coppa campioni.

Roma-OL Champions femminile come vederla

La partita è trasmessa in streaming su Dazn. L’ultima volta però la Roma in Champions è stata visibile gratis per tutti su YouTube, quindi è probabile che anche questo incontro sarà in chiaro.

La formazione della Roma in Champions

Come confermato dal tecnico Alessandro Spunga in conferenza stampa ci sono ancora molti dubbi di formazione. Nella squadra giallorossa non sono certe della convocazione giocatrici come Giulia Dragoni, Evelyne Viens e Lucia Di Guglielmo, ovvero 3 delle titolari, per problemi fisici. Nell’ultimo allenamento il tecnico ha avuto modo di verificare le condizioni di ogni giocatrice, prima di fare le sue scelte.

Quindi al momento non è ancora possibile ipotizzare un undici titolare. Per averne la certezza bisogna attendere la comunicazione delle formazioni ufficiali, che avverrà circa un’ora prima della gara. Secondo le ultime news sulla Roma femminile, il tecnico giallorosso però dovrebbe schierare il modulo tattico 4-4-2.

Roma femminile Lione chi è favorita

Anche se non ci sono precedenti fra le due squadre in questa competizione, c’è una chiara favorita nei pronostici vale a dire la squadra allenata da Montemurro. In conferenza stampa la calciatrice giallorossa Kumagai ha detto che la Roma ha la forza per vincere la Champions. Ma i quotisti la pensano in modo totalmente diverso: le francesi, prime nel loro campionato, dovrebbero vincere la partita.

Attualmente le quote medie per il match Roma-OL sono le seguenti:

Vittoria Lione: 1.28

Pareggio: 5.40

Vittoria Roma: 8.25

Ricordiamo che sono due le squadre italiane impegnate in Champions: mentre la Roma gioca domani, oggi la Juventus incontra l’Arsenal a Biella.