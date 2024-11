Finisce con una sconfitta la partita di UWCL tra la Roma women e l’Olympique Lyonnais féminine. Francesi dominanti. Video

Nulla da fare: anche la Roma Femminile, dopo la Juventus, perde la terza partita nella fase a gironi della UEFA Women’s Champions League contro il Lione, allenato dall’ex coach Juve Joe Montemurro.

Nel video: il commento di Elena Linari difensore delle giallorosse e della Nazionale italiana di Calcio femminile

Sintesi del match Roma-Lione Champions

Le partite non si raccontano, si guardano. E questa merita davvero di essere vista nonostante un pronostico che sembrava già scritto. Che altro aggiungere di fronte a una squadra come il Lione, le cui calciatrici spiccano per fisicità, talento e una storia di successi consolidata? La Roma Femminile ci ha provato in tutti i modi, ma la tenacia messa in campo dalle ragazze di Spugna non è bastata. Tra le migliori in campo, merita una menzione Giada Greggi.

Le francesi hanno dominato sia nel primo sia nel secondo tempo, siglando il terzo gol e chiudendo la partita. Per il Lione è la nona partita consecutiva senza subire gol, e nelle ultime 10 gare le giocatrici del l’OL hanno incassato solo 2 reti in campionato.

Questa è invece la prima sconfitta in Champions per la AS Roma Women, che finora non aveva mai perso, ma la qualificazione ai quarti non è in pericolo. Tuttavia, la gara di ritorno contro il Lione è prevista la prossima settimana in Francia.

Intanto, la Roma women dovrà concentrarsi sul recupero in Serie A Femminile, partendo dal prossimo derby capitolino.