AS Roma vs Lazio 10a giornata di Serie A femminile. I precedenti, le formazioni e chi vince secondo le previsioni.

Torna dopo 2 anni il derby della capitale al Tre Fontane: Roma-Lazio si gioca domenica 17 novembre alle ore 15:30. Le due squadre si sono già incontrate nel girone di andata della Serie A 2024-25, ma in quel caso si giocò a Formello.

Nel seguente video trovate la presentazione di questo e tutti gli altri match della 10a giornata di campionato della serie A donne.

Come vedere Roma-Lazio in Tv

La stracittadina romana sarà trasmessa in chiaro su Rai 2, quindi gratis, sebbene il canone Rai sia un costo fisso per gli italiani. In alternativa, l’incontro sarà disponibile in streaming su RaiPlay o, per chi preferisce, sulla piattaforma a pagamento DAZN.

Formazione AS Roma femminile

La squadra di Spugna reduce dal KO in Champions League contro il Lione deve fare i conti con tre possibili defezioni. La presenza di Dragoni, Viens e Pilgrim, che hanno già saltato il match di coppa, è infatti ancora in dubbio per il prossimo impegno con le biancocelesti.

Per la canadese ci sono però più speranze visto che già nell’ultimo incontro di coppa dei campione era andata in panchina. Possibile quindi rivederla in attacco della formazione giallorossa al posto di una fra Benedetta Glionna o Valentina Giacinti.

Probabile formazione SS Lazio Woman

Le biancocelesti sono reduci da 3 sconfitte consecutive in Serie A E-Bay. Mister Grassadonia punta a invertire il trend negativo, ma per riuscirci sarà fondamentale una grande prestazione da parte delle sue calciatrici. Per ottenere un risultato positivo e provare a muovere la classifica dovrebbe affidarsi a Noemi Visentin e Clarisse Le Bihan (a segno nel precedente derby capitolino) in attacco.

Pronostico Roma-Lazio femminile

La Roma è favorita per la vittoria di questa partita, lo dice la classifica (giallorosse terze con 18 punti, mentre la Lazio è settima con 6 punti) e anche le quote dei bookmaker. Senza dimenticare i precedenti: 2 vittorie romaniste e 1 pareggio.

Infine c’è la voglia di riprendersi la supremazia cittadina, dopo il pareggio dell’ultima volta. Tutte motivazioni, unite ai diversi stati di forma delle squadre, che fanno pensare a una vittoria delle giallorosse.

Previsione risultato Roma-Lazio: 1