Lazio femminile formazione serie a 2021-22. Ecco chi sono le giocatrici della Lazio women.

Lazio femminile – la squadra biancoceleste della capitale ha conquistato la promozione in Serie A femminile, vincendo l’ultimo campionato di Serie B (totalizzando 56 punti).

Per questo nella stagione calcistica 2021-22 disputerà il massimo campionato di calcio femminile. L’obiettivo è quello di ottenere una buona classifica e grandi risultati in campo, grazie alle sue calciatrici.

Lazio femminile giocatrici

La rosa della Società Sportiva Lazio Calcio Femminile è attualmente composta da 24 atlete. Di seguito l’elenco completo, con suddivisione delle giocatrici in base al ruolo in campo.

Portieri

Emma Guidi

Serena Natalucci

Difensori

Giulia Colini

Ludovica Falloni

Margot Gambarotta

Emma Louise Lipman

Martina Santoro

Federica Savini

Camilla Labate

Centrocampiste

Martina Berarducci

Sara Berarducci

Antonietta Castiello

Anna Clemente

Rachel Cuschieri

Virginia Di Giammarino

Arianna Pezzotti

Jessica Shanahan

Attaccanti

Corina Luijks

Adriana Martin

Sarah Mattei

Claudia Palombi

Francesca Pittaccio

Elena Proietti

Noemi Visentin

Allenatore Lazio femminile

La rosa delle calciatrici della Lazio women è allenata da Carolina Morace (ex giocatrice, oltre che nota opinionista sportiva in tv). Morace ha assunto la guida della panchina biancoceleste a partire da febbraio 2021. Con la sua esperienza ha condotto subito la squadra alla vittoria del campionato di Serie B stagione 2020-21.

Ora la nuova sfida è quella di fare bene anche nel campionato di serie A femminile, dove dovrà misurarsi con le squadre più forti d’Italia. Parliamo dalla Juve femminile, del Milan e del club rivale cittadino, ovvero la Roma, oltre a tutte le altre squadre.

Lazio calcio femminile rosa

Abbiamo visto chi sono le giocatrici 2021-22 della Lazio women. Queste ragazze sono in grado di far bene, visti i numeri totalizzati nello scorso campionato di B (62 gol fatti e solo 21 subiti, vale a dire miglior attacco e miglior difesa del torneo). Come si vede dalla lista, la gran parte di loro sono di nazionalità italiana, tranne qualche eccezione.

E’ possibile che nei prossimi mesi venga aggiunta qualche calciatrice di esperienza per completare la rosa agli ordini della Morace, ma questo dipenderà dal calciomercato. In ogni caso quella attuale sembra già una squadra di tutto rispetto, che può contare su una guida esperta. Starà poi come sempre al campo confermare o smentire questa sensazione.

