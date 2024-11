Juventus femminile vs Arsenal: orario, come vederla, le formazioni e i pronostici della 3° match dei gironi di Champions.

Juve-Arsenal è la terza partita del gruppo C di Champions League femminile 2024-25. Calcio d’inizio alle 18:45 di martedì 12 novembre. In questo video tratto dal nostro canale YouTube trovate le ultime sulle avversarie e l’allenamento della Juventus pre-match.

Juventus vs Arsenal diretta streaming

La partita si gioca a Biella, ma l’incontro è trasmesso in streaming su Dazn. L’ultima volta la partita Juve-Bayern Monaco è stata visibile gratis per tutti, tramite YouTube, quindi è probabile che anche questo incontro sarà free.

Juve-Arsenal: i dubbi di formazione

Con un’ampia rosa di giocatrici a disposizione mister Canzi può fare dei cambi rispetto al match vinto in campionato contro il Milan. Ma alcune calciatrici sembrano inamovibili al momento: per esempio Sofia Cantore, a segno nell’ultimo incontro e presente nella conferenza stampa della vigilia.

Anche Arianna Caruso, con la fascia di capitano al braccio e il portiere francese Peyraud Magnin saranno sicuramente fra le titolari. Per il resto i dubbi saranno sciolti solo con la comunicazione delle formazioni ufficiali poco prima dell’inizio della partita.

Juve-Arsenal i precedenti in Champions

Le due squadre si sono affrontate 2 volte finora, durante la UWCL 2022-23: il primo match finì in parità in casa della Juve, mentre a Londra vinse l’Arsenal. Le bianconere quindi non hanno mai vinto contro questo avversario.

Previsioni risultato Juve women vs Arsenal

Secondo le quote dei bookmaker la squadra londinese è favorita per la vittoria della partita. I quotisti vedono più difficile un pareggio o una vittoria delle bianconere. Tuttavia finora la squadra dei Gunners nel proprio campionato è solo quarta, mentre la Juve women in campionato è in testa e non ha mai perso.

Le ragazze di Canzi hanno tutte le possibilità di giocarsela alla pari contro una delle squadre più forti d’Europa. Quindi non escludiamo un possibile pareggio come risultato finale.

