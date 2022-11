Juventus Women-Arsenal 1-1, punto preziosissimo

La Juventus resta imbattuta nel suo girone di Champions League strappando un pareggio casalingo al fortissimo Arsenal

Una squadra che conferma autorevolezza e personalità, in grado di giocarsela ovunque e con chiunque. La Juventus strappa un pareggio importantissimo all’Allianz Stadium all’Arsenal: 1-1.

Due gol nel secondo tempo in una partita con tante occasioni da una parte e dall’altra e con diverse recriminazioni da parte della Juventus per come ha sprecato alcune opportunità. Ma è comunque un punto d’oro che lascia la Juventus al secondo posto alle spalle dell’Arsenal capolista e davanti al Lione, vittorioso a Zurigo.

Juventus Women-Arsenal 1-1

La Juventus risente di una certa tensione in avvio di partita che impedisce alla squadra di Montemurro di esprimersi al meglio. In un costante e continuo possesso palla, per quanto sterile, dell’Arsenal, spiccano pochi spunti. Qualche rischio su una mischia a centro area dopo un quarto d’ora ma soprattutto su una gran traversa colta da Blackstenius al 33’: a tu per tu con Peyraud Magnin la svedese alza troppo la mira.

Arsenal subito insidioso dopo l’intervallo ma è la Juve a portarsi in vantaggio con un micidiale contropiede orchestrato da Girelli che spalanca la via della rete a Beerensteyn, micidiale in ripartenza. Una velocità che sembra mettere in difficoltà le Gunners subito dopo il gol. Ma al 61’ su azione di calcio d’angolo è Miedema a trovare il pareggio, complice un’uscita non perfetta di Peyraud Magnin. La Juve non allenta la sua pressione ma non riesce a creare vere occasioni. Ed è proprio il portiere juventino a rendersi protagonista di un salvataggio nel finale su Foord, riscattando pienamente l’indecisione sul gol del pareggio.

Nell’altra gara del girone il Lione passa nettamente (0-3) sul campo dello Zurigo con gol di Malard e doppietta di Bruun. Prossimo turno il 7 dicembre: Juventus ospite dell’Arsenal alle 21.