Football Club Barcelona Femenì o Barcelona chi è la squadra al comando della Liga femminile. Rosa, champions, partite e palmares.

Il Barcellona (Football Club Barcelona Femenì la sua denominazione originale) è una delle superpotenze del calcio europeo femminile. Da poche settimane i trofei della squadra femminile hanno il loro spazio espositivo nella monumentale sala degli onori del club catalano, all’interno del Camp Nou, il leggendario e gigantesco stadio del Barça. Sono 29 i trofei nazionali del Barça femminile: sette titoli nazionali, gli ultimi due consecutivi, tre Copa de la Reina (gli ultimi tre consecutivamente). Il Barcellona è anche la squadra che ha vinto più di ogni altra, dieci, la Copa Catalunya, il trofeo nazionale catalano. Oltre ovviamente alla Champions League del 2021, la prima in assoluto della squadra blaugrana.

Primati del Barcellona femminile

Tra i numerosi primati del Barcellona uno è imbattuto ed è riconosciuto dal Guinness dei Primati: è la squadra con la più lunga striscia di risultati positivi, 45 vittorie, dal 6 giugno 2020 al 30 aprile 2022.

Quest’anno il Barcellona ha già portato a casa il suo primo trofeo: la terza Supercoppa di Spagna, vinta a gennaio contro la Real Sociedad.

Tuttavia il Barça è stato clamorosamente eliminato a tavolino (0-3) dagli ottavi di finale di Copa de la Reina nel match contro l’Osasuna. Un errore incredibile quello di avere schierato la brasiliana Geyse Ferreira, squalificata dal giudice sportivo. Ma è anche l’unica nota stonata di una stagione fin qui trionfale. Il Barcellona è al comando della Liga femminile a punteggio pieno, senza aver mai perso nemmeno un punto. A oggi 84 gol segnati e solo 4 subiti in 19 partite.

Barcelona squadra fenomenale: le giocatrici migliori

Inutile sottolineare che il Barcellona Femminile possa contare su un roster semplicemente mostruoso, una delle squadre più forti del mondo. Ben otto giocatrici blaugrana fanno parte della selezione di 23 candidate al titolo di Best Player 2022. Tra queste il portiere Sandra Panos, la solidissima linea difensiva costituita da Mapi Leon, Irene Paredes e dalla campionessa europea Lucy Bronze, uno degli ultimi acquisti del club, forse il più importante in assoluto in un club che cerca sempre di costruire in casa le sue fuoriclasse. Punto di forza a centrocampo è la nazionale norvegese Caroline Graham. Importantissimo il contributo in termine di esperienza e di qualità della svedese Fridolina Rolfo con una linea offensiva che può contare su forza e versatilità con la svizzera Crnogorcevic, la nigeriana Oshoala e soprattutto la strepitosa Keira Walsh, una delle giocatrici più tecniche a livello mondiale.

Vedi anche: Giocatrici più forti e famose

Ma la giocatrice in assoluto di maggiore prestigio è la straordinaria Alexia Putellas, pallone d’oro per due stagioni consecutive, nel 2021 e nel 2022, non ancora completamente recuperata dopo un drammatico incidente al ginocchio che l’ha vista assente dal campo da gioco per quasi un anno. Alexia è tornata ad allenarsi da poche settimane.

Barcelona femminile contro la Roma in Champions

L’urna di Nyon offriva tre chance, tutte proibitive: il Chelsea, campione in carica, il Bayern Monaco, l’Arsenal o le vicecampionesse del Barcellona che il titolo europeo lo aveva vinto due anni fa. E la sorte ha consegnato alla Roma femminile proprio la squadra catalana.

Il calendario delle sfide dei quarti di finali della Roma prevede la gara d’andata alle 21 del 21 marzo straordinariamente allo Stadio Olimpico. Sarà la prima volta per la squadra giallorossa nell’impianto storico della città e della Nazionale. Gara di ritorno otto giorni dopo (il 29 marzo) alle 18.45. Anche il Barcelona femminile giocherà nel suo salotto buono, al Camp Nou.