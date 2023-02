Serie A femminile 2023, si è conclusa la regular season del campionato. Ecco quando iniziano le partite della seconda fase, regole e format.

La Serie A femminile da quest’anno ha completamente cambiato formato e regolamento. Con la riduzione del campionato a dieci sole squadre il torneo è diviso in due fasi ben distinte. E alla regular season farà seguito una doppia poule, quella per l’assegnazione dello scudetto e quella per la salvezza.

Serie A donne, inizia la seconda fase

Il campionato della Serie A di calcio femminile aveva delineato già da tempo i valori delle squadre in campo. Le prime cinque destinate alla lotta per il titolo, le ultime cinque per evitare la retrocessione.

Dopo l’ultima giornata della regular season troviamo da una parte nel playoff per il titolo: Roma (48 punti), Juventus (40), Inter (35), Milan e Fiorentina (34). Dall’altra per la salvezza ci sono Sassuolo (17), Pomigliano d’Arco (14), Parma (13), Como (11) e Sampdoria (10).

Poule scudetto Serie A femminile, come funziona

Di fatto il calendario di Serie A donne si trasforma in un secondo torneo all’italiana con gare di andata e ritorno che coinvolgerà solo ed esclusivamente le squadre inserite nel proprio raggruppamento. Otto partite quattro in casa e quattro in trasferta, che diventano una vera e propria serie di scontri diretti.

La regola più importante riguarda la dotazione di punti già conquistata dalle squadre nel corso della regular season. Il che significa che la Roma femminile dovrà difendere gli otto punti di vantaggio che conserva sulla Juventus e i 13 che ha guadagnato sull’Inter terza classifica. Acquisito anche il patrimonio di gol segnati e subiti: e dunque la differenza reti. In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre al termine delle due poule, conteranno i punti ottenuti e la differenza reti nei quattro scontri diretti, due della prima fase e due della seconda. Una classifica avulsa allargata a entrambe le fasi, regular season e playoff.

Considerando le otto giornate in tutto ci sono 24 punti in palio in caso di altrettante vittorie. Il che significa che da un punto di vista aritmetico tutto è ancora possibile.

Il calendario della poule scudetto sarà compilato anche in considerazione della finale di Coppa Italia. Proprio per questo la Fiorentina, unica squadra non impegnata nelle semifinali in programma dal 4 all’11 marzo con le gare di andata e ritorno, riposerà nella quinta e nella decima giornata.

Chi vince il campionato e chi retrocede in Serie B

Al termine delle otto giornate dei play off il campionato di Serie A femminile darà le sue sentenze definitive. E non è escluso che considerando i vantaggi già acquisiti alcuni responsi possano arrivare aritmeticamente anche con qualche turno di anticipo.

Quattro le posizioni che determineranno le sentenze di questa stagione. Chi chiuderà in vetta alla classifica ovviamente conquisterà lo scudetto e l’accesso diretto alla Champions League, condiviso con la seconda classificate. Dal playoff salvezza retrocederà direttamente in Serie B solo l’ultima classificata; la penultima affronterà lo spareggio con la seconda classificata del campionato cadetto che determinerà promozione o salvezza per una delle due coinvolte.

Cosa deve fare la Juve per vincere

In questa situazione la Juventus femminile non è padrona del proprio destino. In pratica. La squadra campione d’Italia allenata da Joe Montenurro non può limitarsi a vincere tutte le partite che restano – otto – per conquistare il titolo. Vincendo anche i due scontri diretti contro la Roma, che la Juve ha per altro vinto nella regular season sia al Tre Fontane che alla Continassa, la Juventus rimonterebbe solo sei punti. Non abbastanza. Dunque la squadra bianconera deve vincere tutto, senza perdere altri punti. Ma deve anche sperare che la Roma perda almeno altri tre punti, con una sconfitta o due pareggi.

Serie A femminile, quando si gioca la seconda fase

Le giornate ancora da disputare sono dieci, ma le partite per ogni squadra sono solo otto, perché per ogni turno c’è un riposo sia nella girone di andata che di ritorno. Questo il calendario e le date della partita di poule scudetto e salvezza in Serie A femminile Tim 2023:

Prima giornata: 18-19 marzo

Seconda giornata: 25-26 marzo

Terza giornata: 1-2 aprile

Quarta giornata: 15-16 aprile

Quinta giornata: 22-23 aprile

Sesta giornata: 29-30 aprile

Settima giornata: 6-7 maggio

Ottava giornata: 13-14 maggio

Nona giornata: 20-21 maggio

Decima giornata: 27-28 maggio

In attesa di conoscere con esattezza quali squadre si affronteranno, per ora le squadre si concentreranno sulla Coppa Italia femminile, con le due semifinali, Inter-Juventus e Milan-Roma che si giocano in una doppia sfida. Il tutto in attesa di capire come si svolgeranno poule scudetto e salvezza in Serie A donne e soprattutto chi vincerà lo scudetto, chi andrà in Champions e chi retrocederà in Serie B.