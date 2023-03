Sassuolo e Sampdoria poule salvezza di Serie A femminile 2023. Data orario partita e come vederle in tv

La partita tra Sassuolo femminile contro la-Samp apre il calendario della pool salvezza di Serie A donne.



Un meccanismo completamente nuovo che vedrà le cinque squadre di calcio femminile classificate nella parte bassa della classifica affrontarsi di nuovo in un girone all’italiana di gare di andata e ritorno. Otto partite nel tentativo di migliorare il punteggio ottenuto fin qui.

Le squadre ripartono dai punti ottenuti nella regular season, e al termine di questa fase l’ultima in classifica retrocederà in Serie B mentre la penultima affronterà lo spareggio con la seconda classificata del campionato cadetto femminile. Qui trovate il regolamento e come funziona la poule salvezza

Sassuolo-Sampdoria femminile, i precedenti

Da una parte il Sassuolo femminile, squadra che lo scorso anno aveva lottato sempre ai vertici della classifica e che nel corso di questa stagione si è trovata ridimensionata in ambizioni e prestazioni fino a diventare la prima delle escluse dalla poule scudetto. Dall’altra la Sampdoria, squadra neopromossa che era partita benissimo, salvo poi pagare eccessivamente fragilità difensive e qualche grave infortunio.

Il Sassuolo, con 17 punti, la Sampdoria donne con 10. Eppure i primi tre punti della propria stagione le blucerchiate le hanno conquistata proprio nella prima giornata del campionato, in regular season, al Ricci contro le emiliane: finì 1-2 grazie a una doppietta di Gago. Tre vittorie consecutive per la Samp. Ma da lì in poi le genovesi hanno conquistato un solo punto e quattrodici sconfitte, compresa quella subita a Genova nel match di ritorno contro le emiliane

Sassuolo-Sampdoria, formazioni e diretta TV

Le squadre sono reduci da tre settimane di riposo dopo la fine della regular season e hanno potuto recuperare quasi tutte le proprie giocatrici acciaccate. Queste le formazioni previste alla vigilia del match.

Per le blucerchiate di Salvatore Mango, che ha preso il posto in panchina di Cincotta, il cui contratto è stato risolto consensualmente al termine di una regular season deludente, ancora indisponibili Lineth Cedeño, Bianca Fallico e Tecla Pettenuzzo. Nel frattempo il club ha festeggiato la convocazione del suo giovanissimo talento Nicole Lazzeri in nazionale Under 17 per il raduno di preparazione che si è concluso oggi.

Anche il Sassuolo ha motivi di soddisfazione dal suo settore giovanile. Le neroverdi (nella foto principale) mercoledì hanno conquistato una storica vittoria nel campionato primavera contro la Juventus, 1-0 con gol di Guglielmini.

Calcio d’inizio sabato 17 marzo alle 12.30 Stadio Enzo Ricci di Sassuolo con diretta in streaming in esclusiva su TIMVision solo per gli abbonati.