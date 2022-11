Sampdoria Femminile-Sassuolo 0-2, seconda vittoria neroverde consecutive

Riprende quota il Sassuolo femminile conquistando tre punti importanti sul campo della Sampdoria

Sembra davvero avere ripreso consistenza la stagione del Sassuolo Femminile, iniziata molto in sordina dopo lo splendido campionato di alta classifica dello scorso anno.

E anche se la classifica è ormai piuttosto compromessa, con sette punti da recuperare sulla quinta in classifica per evitare la poule retrocessione al giro di boa del girone di ritorno, il segnale di ripresa è significativo da parte delle neroverdi.

Sampdoria Femminile-Sassuolo 0-2

Meglio comunque le emiliane, fin dall’inizio della partita. Con una Sampdoria troppo contratta e protagonista di un approccio ‘morbido’. Venti minuti di supremazia ospite che si concretizzano con il gol del vantaggio grazie a un calcio di punizione di Mella che consente a Goldoni un gran colpo di testa che batte Tampieri. Primo gol per l’attaccante del Sassuolo, a secco dall’inizio della stagione.

Samp vicino al pareggio con una gran conclusione di Giordano che finisce sul fondo di poco. Sassuolo che potrebbe già chiudere sul doppio vantaggio prima dell’intervallo. Ma questa volta Goldoni è invece imprecisa. Questione di poco: il raddoppio arriva al 55’ con Monterubbiano che sfrutta uno splendido assist ancora di Goldoni, brava a liberarsi di Spinelli con una gran finta.

Samp poco reattiva: l’unica occasione, una conclusione ravvicinata di Battistini allo scadere, viene salvata da Jane sulla linea di porta.

Per il Sassuolo è la seconda vittoria consecutiva. Un buon biglietto da visita in vista dell’attesissimo derby emiliano di sabato prossimo (ore 14.30) contro il Parma ultima gara di questo 2022 per il campionato femminile di Serie A. Un’altra partita che riguarda la parte bassa della classifica. Prosegue il digiuno di vittorie per le blucerchiate che, eccezion fatta per il successo di Coppa Italia a Ravenna, con vincono una partita dal 18 settembre.