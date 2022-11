Roma-Pomigliano 2-0, sesta vittoria consecutiva per le giallorosse

La Roma donne batte anche il Pomigliano Femminile e continua la corsa. Decidono la sfida Serturini e Giacinti.

La Roma continua a dettare il ritmo in Serie A Femminile: le giallorosse, pur al termine di una sfida molto tirata (e a tratti nervosa), sono infatti riuscite ad avere la meglio su un combattivo Pomigliano donne, portando così a casa la sesta vittoria consecutiva in campionato.

Sesta vittoria consecutiva dunque per le ragazze di Spugna che, in attesa degli altri risultati, allunga in vetta alla classifica e si porta a +7 dalla Juventus Women che gioca domani (prima inseguitrice delle capitoline).

Roma-Pomigliano, primo tempo

Il primo tempo di Roma–Pomigliano è sostanzialmente un monologo giallorosso: la capolista infatti macina gioco e di fatto pianta le tende nella metà di campo avversaria, non riuscendo tuttavia a sfondare. Grande merito di ciò va a Cetinja, bravissima e a tratti miracolosa sulle diverse conclusioni delle padrone di casa.

Quando le campane sembrano pregustare un intervallo sullo 0-0, arriva però la doccia fredda: botta da fuori di Serturini che calcia praticamente sotto all’incrocio, Cetinja questa volta non ci arriva e rete che manda avanti la Roma al 45′.

Vedi anche: AS Roma Femminile, rosa giocatrici

Roma-Pomigliano, secondo tempo

Il primo quarto d’ora della ripresa segue lo schema del primo tempo: la Roma attacca e Cetinja si oppone.

Con il passare del tempo il Pomigliano sembra tuttavia prendere le misure alle avversarie che, non essendo peraltro molto interessate a spingere eccessivamente sull’acceleratore, abbassano un po’ i ritmi. La gara nel frattempo si fa anche piuttosto nervosa, come dimostrano i cartellini gialli sventolati in faccia a Greggi e Amorim per una discussione un po’ troppo animata in mezzo al campo.

L’incapacità di chiudere il match da parte delle ragazze di Spugna dà però fiducia alle ospiti, tanto che al 74′ per poco non arriva l’1-1: grande palla in mezzo di Novellino, tiro praticamente a botta sicura di Amorim e mostruoso intervento di Ceasar che vola a togliere il pallone da sotto la traversa.

Il rischio corso risveglia le capitoline, le quali provano dunque a mettere in ghiaccio il match, idea che alla fine si concretizzare al 93′ con il facile tap-in di Giacinti, servita praticamente sulla linea di porta da un’ottima sponda di testa di Haug.

Vedi anche: calendario partite Serie A Femminile

Tabellino Roma-Pomigliano femminile 2-0

ROMA (3-5-2): Ceasar; Kollmats, Linari, Minami; Landstrom (77′ Haavi), Cinotti (63′ Greggi), Giugliano, Andressa (86′ Kramzar), Serturini (63′ Glionna); Lazaro (64′ Giacinti), Haug. All.: Spugna

POMIGLIANO (4-3-1-2): Cetinja; Rizza, Passeri, Apicella, Fusini; Gallazzi (71′ Rabot), Ferrario, Di Giammarino (83′ Miotto); Taty (83′ Corelli); Battelani (71′ Novellino), Martinez (52′ Amorim). All.: Sanchez

RETI: 45′ Serturini, 93′ Giacinti