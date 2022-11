Juventus femminile-Como women, partita di Serie A. Quando giocano

Quando gioca la Juventus women contro il Como. Orario del match della decima giornata di Serie A femminile, biglietti e dove vederlo.

Juventus femminile-Como. Dopo il buon pareggio in Champions la Juve deve tornare a pensare alla Serie A donne 2022-23. L’avversario del 10° turno di campionato è il Como femminile, attualmente al nono posto in classifica. Quindi si potrebbe pensare ad una partita facile per le bianconere (attualmente seconde), ma ci sono diversi motivi per cui non sarà così. Vediamo intanto a che ora si gioca, le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita.

Vedi anche: Calendario Serie A femminile 2022-2023

Dove gioca la Juve donne contro il Como

L’incontro fra Juventus e Como è in calendario domenica 27 novembre alle ore 14:30. Si gioca al Training Center di Vinovo, il campo che solitamente ospita i match delle bianconere in campionato, a differenza di quanto accade in coppa (dove la Juve women gioca all’Allianz Stadium).

I biglietti per assistere alla partita sono acquistabili online nella sezione ticket shop del sito internet juventus.com.

Juventus-Como femminile formazioni

Mister Joe Montemurro dovrà necessariamente fare delle rotazioni nella formazione da schierare, considerando il poco tempo a disposizione per recuperare energie, dopo gli impegni di coppa. Di conseguenza ci si aspettano diversi cambi, specie in attacco dove potrebbero partire titolari Cantore e Bonfantini.

In virtù di questo ecco la probabile formazione della Juventus women in questo match, modulo (4-3-3) Peyraud Magnin, Lenzini, Salvai, Rosucci, Boattin, Pedersen, Grosso, Beerenstein, Cantore, Bonfantini.

Vedi anche: Giocatrici Juventus femminile chi sono

Per quanto concerne la formazione lombarda, non ci si attendono particolari novità fra le giocatrici che il tecnico De La Fuente dovrebbe schierare dal primo minuto. Queste la possibile formazione del Como femminile, (modulo 4-3-3): Korenciova, Cecotti, Rizzon, Lipman, Borini, Hila, Karlenas, Picchi, Beccari, Kubassova, Pavan.

Dove guardare Juventus femminile vs Como women

L’incontro di calcio femminile fra le bianconere e le lombarde, si potrà vedere in diretta streaming su Dazn o su TimVision per gli abbonati. La partita in programma alle ore 14:30 di domenica 27 novembre sarà inoltre visibile sul canale tematico Juventus Tv.