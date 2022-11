Fiorentina Women’s-Milan femminile 2022 gratis in TV e streaming

La Fiorentina donne affronta il Milan femminile che dovrà fare a meno del proprio allenatore Maurizio Ganz. Probabili formazioni, quando e dove vedere la partita

La Fiorentina Femminile affronta il Milan Women nel big match della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A donne: la Viola, attualmente terza in classifica, cerca una vittoria per scavalcare la Juventus e avvicinarsi alla vetta (attualmente occupata dalla Roma che gioca contro il Como), mentre le meneghine hanno bisogno di punti per rilanciarsi in ottica play off.

Vediamo dunque quando e dove si gioca, probabili formazioni e dove vedere questa partita di calcio femminile.

Quando e dove si gioca Fiorentina-Milan femminile

Fiorentina Women’s-Milan Femminile si disputerà sabato 26 novembre alle ore 14.30. Teatro della sfida sarà lo stadio comunale Pietro Torrini di Sesto Fiorentino, impianto che quest’anno ospita le partite casalinghe della squadra di Patrizia Panico.

Fiorentina-Milan donne, probabili formazioni

Dopo alcune variazioni contro l’Inter, la Fiorentina potrebbe tornare a schierare il quartetto difensivo formato da Agard, Erzen, Jackmon e Tortelli a protezione di Schroffenegger, mentre Catena, Parisi, Mijatovic, Boquete e Johannsdottir dovrebbero piazzarsi tra centrocampo e trequarti (assente Huchet: stagione finita per lei dopo la rottura del crociato riportata contro l’Inter). In avanti ballottaggio Kajan, Monnecchi, Sabatino e Longo lotteranno per il ruolo di prima punta (ma qualcuna potrebbe anche arretrare di qualche metro qualora coach Panico optasse per un assetto più offensivo).

Consueto 3-4-2-1 per il Milan Women: Giuliani tra i pali, in difesa Mesjasz, Fusetti e Arnadottir, centrocampo formato da Soffia, Mascarello, K. Dubcova e Tucceri Cimini con Bergamaschi e Thomas a sostegno di una tra Asllani e Piemonte. In panchina per le rossonere non ci sarà tuttavia Maurizio Ganz, squalificato (con multa) dal Giudice Sportivo per una discussione con l’arbitro avvenuta dopo Milan-Como della scorsa settimana.

Dove vedere Fiorentina-Milan femminile

Fiorentina Women’s-Milan Femminile sarà trasmessa gratis sia in TV (La7) che in streaming (La7.it). Gli abbonati di TIMvision potranno comunque seguire questo match sulla piattaforma a pagamento.

