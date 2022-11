Suicidio Milan Femminile, il Como Women trova il pareggio

La partita tra il Milan Women e il Como donne si chiude sul 3-3. Le rossonere sbagliano il rigore del poker, le lariane a segno al 93′.

Partita folle al Vismara, dove il Milan Femminile non va oltre il 3-3 contro un Como Women bravo a non arrendersi e a crederci fino alla fine.

Buon punto dunque per le lariane che smuovono la classifica, male invece le rossonere che però comunque mantengono il quinto posto utile ai play off.

Milan-Como femminile, primo tempo

Il primo tempo è a fortissime tinte rossonere: alla mezz’ora infatti il Milan Women è già sul 2-0 e ha anche centrato un palo: a segnare le due reti per le ragazze di Ganz è Thomas (10′ e 22′), brava a farsi trovare al posto giusto al momento giusto sia sul cross di Tucceri Cimini (è lei a centrare il palo al 30′) che sul lancio di Mascarello.

A riaprire la partita prima dell’intervallo ci pensa però Karlernas, ben servita da Pavan e brava a battere Giuliani con il sinistro.

Milan-Como femminile, secondo tempo

Il secondo tempo inizia con il Milan donne in avanti per cercare di chiudere i conti e, al 55′, in effetti arriva il 3-1: calcio d’angolo per le rossonere, cross perfetto di Mascarello e colpo di testa vincente di Fusetti che insacca.

Al 72′ la formazione meneghina avrebbe anche l’occasione per mettere in ghiaccio la partita, ma Tucceri Cimini fallisce il rigore del 4-1, un episodio per cui, probabilmente, si mangerà le mani a lungo.

Al 75′ infatti il colpo di testa di Beccari riapre nuovamente un match sin lì quasi a senso unico, mentre al 93′ arriva la definitiva beffa per le padrone di casa: spinta di Bergamashi su Hilaj in area Milan, Rizzon si fa parare il rigore da Giuliani ma è brava a ribattere in rete con un facile tap-in.

Milan Femminile vs Como Women, il tabellino

MILAN (3-4-2-1): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Mesjasz; Bergamaschi, Mascarello (79′ Vigilucci), Adami (72′ Dubcova), Thomas; Piemonte, Tucceri Cimini; Asllani (79′ Soffia). All.: Ganz

COMO (4-3-3): Korenciova; Borini (85′ Carravetta), Lipman, Rizzon, Cecotti; Picchi (80′ Rigaglia), Karlernas, Hilaj; Pavan (63′ Pastrenge), Kubassova (63′ Di Luzio), Beccari. All.: De la Fuente

RETI: 10′ e 22′ Thomas (M), 41′ Karlenas (C), 55′ Fusetti (M), 75′ Beccari (C), 93′ Rizzon (C)