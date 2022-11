Roma femminile-Pomigliano, Serie A. A che ora si gioca l’anticipo della 10a giornata

AS Roma femminile contro il Pomigliano donne. Quando e dove giocano la partita valida per il decimo turno di campionato. Orario e probabili formazioni.

Roma women vs Pomigliano, è la prima partita della decima giornata del calendario di Serie A femminile 2022/2023. Si gioca allo Stadio Tre Fontane sabato 26 novembre, durante il cosiddetto orario del lunch match. Sulla carta potrebbe sembrare una sfida dall’esito scontato in favore delle giallorosse prime in classifica, ma nella realtà non bisogna sottovalutare l’avversario.

Roma femminile-Pomigliano statistiche e previsioni

La Roma donne, reduce dal pareggio nella partita di Champions, vuole continuare la sua striscia di risultati positivi anche in Serie a femminile. Ma per farlo dovrà battere la squadra campana del Pomigliano, che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 7 punti ottenuti nelle prime 9 giornate disputate.

Nei 4 precedenti fra le due squadre (3 in campionato e uno in Coppa Italia femminile) ha sempre vinto l’AS Roma. Quindi le campane proveranno ad ottenere il primo punto o i primi 3 punti in questo incontro, pur sapendo che sarà difficile visto l’attuale stato di forma delle avversarie, che godono del favore del pronostico.

Roma contro Pomigliano femminile, ultime di formazione

Visto l’impegno ravvicinato disputato in Champions, mister Spugna potrebbe decidere di fare diversi cambi fra le giocatrici della Roma femminile. Ad esempio non è detto che partirà titolare Valentina Giacinti, l’attaccante autrice del gol nell’ultima gara giocata dalle giallorosse. Appare tuttavia difficile rinunciare a lei in questo momento, stesso discorso per la sua compagna di reparto Haavi.

Di conseguenza ecco la probabile formazione della AS Roma women per questo match (modulo 3-4-3): Ceasar, Linari, Wenninger, Minami, Bartoli, Andressa Alves, Giugliano, Greggi, Haavi, Glionna, Giacinti.

Per quanto riguarda il Pomigliano femminile, il tecnico Sanchez potrebbe confermare la formazione già schierata nell’ultima partita di Serie A giocata contro il Sassuolo. In attacco occhi puntati su Amorin e Martinez Maldonado, sui cui la squadra punta per trovare la via del gol. In virtù di tutto questo ecco come dovrebbe giocare il Pomigliano dal primo minuto (modulo 4-3-1-2): Cetinja, Rizza, Passeri, Konat, Fusini, Gallazzi, Ferrario, Di Giammarino, Taty, Amorim, Martinez Maldonado.

Roma-Pomigliano Serie A donne, dove vederla in streaming

La partita fra le giallorosse e le campane si gioca sabato 26 novembre 2022 alle ore 12:30. Chi non potrà seguire la partita allo stadio, avrà l’opportunità di guardarla live in diretta streaming su TimVision, se abbonato a questa piattaforma. Non sarà invece possibile guardare l’incontro gratis in Tv.