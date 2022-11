Sampdoria-Sassuolo femminile, quando si gioca e dove vederla

Sampdoria Femminile e Sassuolo Women hanno bisogno di punti salvezza. Giocatrici chiave, quando e dove si gioca la partita e come vederla in streaming.

La Sampdoria Women e il Sassuolo Femminile si preparano a un’importante sfida salvezza: entrambe le squadre navigano infatti nelle zone medio-basse della classifica e hanno bisogno di punti per riprendere la rincorsa verso la “zona sicura”.

Diamo dunque un’occhiata a quando e dove si gioca, quali siano le giocatrici a cui prestare attenzione e a dove viene trasmesso il match.

Quando e dove si gioca Sampdoria-Sassuolo femminile

Sampdoria-Sassuolo, partita valida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A Femminile, si disputerà domenica 27 novembre 2022 alle ore 12.30. A ospitare il match sarà il Campo Sportivo Tre Campanili di Bogliasco.

Vedi anche: calendario partite Serie A femminile

Giocatrici chiave Sampdoria-Sassuolo donne

La Sampdoria si presenterà alla sfida di un elemento molto importante come Sara Baldi: l’attaccante, una delle giocatrici più impiegate sin qui, dopo la partita contro il Parma ha infatti rimediato tre giornate di squalifica per una gomitata a gioco fermo. Una l’ha già scontata, gliene mancano quindi ancora due.

Le blucerchiate in avanti possono comunque contare sulla fantasia di Kelly Gago (tre gol sin qui) e sull’esperienza di Stefania Tarenzi. In porta la certezza è Amanda Tampieri, mentre tra difesa e centrocampo difficilmente mister Cincotta rinuncia a giocatrici come Giorgia Spinelli, Michela Giordano, Elisabetta Oliviero, Cecilia Re e Yoreli Rincon.

Il pericolo pubblico numero uno per le blucerchiate è sicuramente Lana Clelland, ma il Sassuolo ha comunque una rosa di buona qualità (il che rende quasi incomprensibile l’attuale posizione di classifica). Colonne della squadra sono per esempio Maria Luisa Filangeri (giocatrice che ha già più volte vestito la maglia della Nazionale), Davina Philtjens, Caroline Gram, Refiloe Jane e Giada Pondini (quest’ultima ormai da cinque anni in neroverde).

Vedi anche: rosa giocatrici Sassuolo Femminile

Streaming Sampdoria Women vs Sassuolo Femminile

Sampdoria-Sassuolo femminile è un’esclusiva TIMvision, quindi per seguirla sarà necessario essere in possesso di un abbonamento.