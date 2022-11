Parma-Inter femminile. Orario e dove vedere la partita di oggi

Parma-Inter chiude il decimo turno di Serie A femminile 2022/2023. Quando si gioca, probabili formazioni e come vederla.

È Parma Women–Inter Femminile l’ultima partita della decima giornata del campionato di Serie A donne. Le nerazzurre, reduci dal pareggio contro la Fiorentina, proveranno ad approfittare dei passi falsi di Fiorentina e Juventus per salire al secondo posto e rilanciarsi in ottica play off, mentre le ducali hanno bisogno di punti per togliersi dall’ultimo posto in classifica. Vediamo quando si gioca, le probabili formazioni e come guardare questo match.

Parma-Inter femminile, a che ora si gioca

Parma-Inter, gara valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A Tim Femminile 22-23, si disputerà lunedì 28 novembre alle ore 19:00. Il match si svolgerà, così come tutte le partite del Parma Women, allo stadio Tardini, lo stesso utilizzato dall’omonima squadra maschile.

Probabili formazioni Parma-Inter Women

Dopo la solida prova offerta contro la Juventus, è possibile che Domenico Panico confermi grossomodo la formazione vista la scorsa settimana contro le bianconere. In porta dovrebbe dunque esserci Capelletti con Santoro, Heroum, Jelencic e Williams a formare il pacchetto arretrato. Centrocampo folto con Benoit davanti alla difesa, Cambiaghi, Farelly, Banusic e Bardin, davanti la sola Martinovic.

Nonostante il k.o. contro la Roma, nemmeno l’Inter femminile dovrebbe essere più di tanto stravolta rispetto all’ultimo turno di campionato: davanti a Durante dovrebbero dunque essere Van der Gragt, Sonstevold, Kristiansdottir e Merlo, con Karchouni e Mihashi in mezzo assieme a una tra Regazzoli, Santi e Simonetti e il tridente Ajara Njoya, Chawinga e Polli a cercare di fare male alla retroguardia delle padrone di casa. Attenzione comunque anche a Bonetti, la cui esperienza potrebbe fare molto comodo.

Come vedere Parma vs Inter femminile

Parma-Inter donne non sarà disponibile gratuitamente: questa partita di calcio femminile potrà infatti essere seguita solo su TIMvision e su DAZN, piattaforme entrambe disponibili solo pagando un abbonamento.