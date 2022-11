Fiorentina sotto shock, il Milan ne fa sei

Pesante tonfo casalingo della Fiorentina Women’s che cade 1-6 contro il Milan Femminile. Partita chiusa già nel primo tempo.

È una sconfitta decisamente pesante quella incassata oggi dalla Fiorentina femminile per mano del Milan Women: la Viola è infatti stata battuta con un tennistico 1-6 al termine di una gara sostanzialmente mai in bilico: già al termine del primo tempo le ragazze di Ganz erano infatti avanti per 0-4, risultato poi arrotondato nella ripresa.

Vediamo cronaca e tabellino del match di Serie A Femminile.

Fiorentina-Milan femminile, primo tempo

Monologo. Basta semplicemente questa parola per riassumere in pieno il primo tempo del match.

Il Milan donne parte infatti subito forte e all’11 è già avanti grazie al più classico dei gol dell’ex: a segnarlo è Piemonte, la quale sfrutta al meglio il cross di Arnadottir per trafiggere Schroffenegger.

Dopo aver sfiorato il raddoppio con Bergamaschi al 18′ (bravissima Schroffenegger nell’occasione), un minuto dopo le rossonere trovano la rete dello 0-2, questa volta con Thomas, la quale si ripete poi al 40′ insaccando di testa alle spalle dell’estremo difensore di casa.

Piemonte, forse “invidiosa” della doppietta della compagna, metterà poi definitivamente in ghiaccio il match siglando al volo il proprio secondo gol del match con una bella volée (45′).

Fiorentina-Milan femminile, secondo tempo

Pronti via e la Fiorentina prova a riaprirla: assist di Longo, inserimento perfetto di Severini e 1-4.

Le rossonere incassano, ma non vacillano e, forti del comunque ampio vantaggio, cercano di tenere il pallino del gioco, ristabilendo poi le distanze grazie all’autogol di Breitner. Al 90′, poi, arriverà pure la rete dell’1-6, un gol che porta la firma della famiglia Dubcova: assist di Kamila per la sorella Michaela e risultato finale che diventa tennistico.

La rincorsa al secondo posto della Fiorentina viene dunque bruscamente frenata. In attesa dei risultati delle altre partite di questo turno di campionato, il Milan scava invece un primo solco tra la zona play off e quella play out, ora distanti sei punti l’una dall’altra.

Tabellino Fiorentina Women’s vs Milan Femminile 1-6

FIORENTINA (4-2-3-1): Schroffenegger; Erzen, Tortelli, Breitner, Cafferata (46′ Jackmon); Boquete (83′ Giacobbo), Parisi; Mijatovic (46′ Mijatovic), Johannsdottir, Monnecchi (46′ Kajan); Longo. All.: Panico

MILAN (3-4-2-1): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Mesjasz; Andersen (85′ Guagni), Mascarello (63′ K. Dubcova), Grimshaw, Bergamaschi; Piemonte (76′ Soffia), Thomas (85′ M. Dubcova); Asllani. All.: Ganz

RETI: 11′ e 45′ Piemonte (M), 19′ e 40′ Thomas (M), 46′ Severini (F), 75′ aut. Breitner (M), 90 M. Dubcova (M)