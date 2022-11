Juventus Women frenata dal Como, a Vinovo è 1-1

La Juventus femminile non va oltre il pareggio casalingo contro il Como Women. La Roma, ora, si allontana.

Pareggio che sa di sconfitta quello rimediato oggi dalla Juventus Women: le bianconere non sono infatti riuscite ad andare oltre l’1-1 casalingo contro un Como femminile decisamente combattivo.

Con questo risultato le bianconere allungano dunque di un punto sulla Fiorentina, ma restano a -6 da una Roma che dopo la vittoria contro il Pomigliano ora sembra in fuga.

Juventus-Como femminile, primo tempo

La Juventus donne parte forte e durante il primo quarto d’ora si fa vedere per un paio di volte della parti di Beretta, la quale comunque si fa trovare pronta quando le bianconere (oggi non particolarmente precise sotto porta) riescono a centrare lo specchio.

Al 21′, però, il portiere del Como deve cedere: gran palla di Cantore per Grosso che, a tu per tu con l’estremo difensore ospite, insacca il gol dell’1-0.

Poco più di dieci minuti dopo le lariane hanno tuttavia una colossale occasione per pareggiare, ma la sbagliano: rigore per le lombarde a causa di un fallo in area di Sembrant su Beccari, Rizzon si presenta dal dischetto ma si fa ipnotizzare da Peyraud-Magnin che respinge e tiene il risultato in favore della Juve.

Al 40′ è invece la Juventus ad andare vicina alla rete, ma Bonfantini, sola al limite e con Beretta fuori posizione dopo un ottimo intervento, riesce solamente a scheggiare la traversa nonostante lo specchio della porta spalancato.

Juventus-Como femminile, secondo tempo

Il secondo tempo comincia senza troppe occasione: la Juve detiene la supremazia territoriale, ma non riesce a concretizzare grazie anche a un paio di ottimi interventi di Beretta, uno dei quali è un bel tuffo plastico su un tiro a giro (bello ma piuttosto centrale) di Cantore.

La Juve cincischia, il Come ne approfitta: al 68′ infatti Beccari (in prestito proprio dalla Vecchia Signora) chiede l’uno-due a Di Luzio e, una volta ricevuta la palla di ritorno, entra in area e batte Peyraud-Magnin in diagonale.

Il gol incassato porta a una veemente reazione bianconera, ma la scarsa precisione di cui vi abbiamo già parlato impedisce alle ragazze di Montemurro di riportarsi avanti. La gara termina dunque 1-1: la Juve femminile si mangia le mani, esulta invece il Como Women che aggancia il Pomigliano e (in attesa della partita del Parma) si porta a +3 dall’ultimo posto in classifica.

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Rosucci, Lenzini, Sembrant; Pedersen, Grosso (68′ Zamanian), Caruso (74′ Cernoia); Girelli, Cantore, Bonfantini (80′ Duljan). All.: Montemurro

COMO (4-3-3): Beretta; Joyce, Lipman, Rizzon, Cecotti; Pastrenge (62′ Picchi), Hilaj, Karlernas; Pavan (81′ Rigaglia), Kubassova (61′ Di Luzio), Beccari (91′ Bianchi). All.: De la Fuente

RETI: 21′ Grosso (J), 68′ Beccari (C)