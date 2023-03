Si complica la situazione della Sampdoria che alla prima uscita della poule salvezza subisce una dura sconfitta a Sassuolo

La seconda fase del campionato di Serie A femminile sancirà anche la squadra, l’ultima in classifica, che retrocederà direttamente in Serie B. E la penultima che affronterà lo spareggio contro la seconda classificata del campionato cadetto.

La prima uscita, tra il Sassuolo, virtualmente primo nella graduatoria salvezza, e la Sampdoria – fanalino di coda con 10 soli punti dopo la regular season – si conclude con una netta vittoria delle emiliane, 3-0, che complica ulteriormente il cammino delle blucerchiate verso la riconferma nel massimo campionato in attesa degli altri risultati.

Sassuolo femminile-Sampdoria Women 3-0

L’approccio della Sampdoria, che si è affidata al tecnico Salvatore Mango dopo la rescissione contrattuale con il precedente allenatore Cincotta, è faticoso e con qualche errore di troppo. Al 6’ per il Sassuolo è già in vantaggio: palla persa a centrocampo brillantemente recuperata da Clelland che imbecca Jane che, sola davanti alla porta di Tampieri, insacca. L’infortunio di Panzeri certo non aiuta la Samp costretta a mettere subito mano alle sostituzioni con qualche evidente problema di equilibrio tra centrocampo e difesa.

Prima ancora che le blucerchiate riescano a reagire il Sassuolo ha già raddoppiato: è il 23’. Traversone di Orsi, gran colpo di testa di Philtjiens che si stampa sulla traversa e sulla ribattuta è Daniela Sabatino a firmare il secondo gol, quarto centro personale nelle ultime tre partite. La reazione della Samp è timida. Il Sassuolo coglie un altro palo sempre su appoggio di testa di Philtjiens che Sabatino non riesce a correggere in rete.

In avvio di ripresa, prima ancora che Mango si affidi alla panchina, le neroverdi chiudono il match… Grandissimo gol di Clelland: azione personale della scozzese che insacca con un delizioso sinistro che scavalca Tampieri.

Samp in grande difficoltà, Sassuolo vicino almeno in un paio di altre occasioni nel quarto gol, prima con Jane, poi con Tomaselli, ma il risultato è già anche troppo pesante per la formazione ospite.

É presto per fare conti ma il Sassuolo allunga a 9 punti il proprio vantaggio sul Como, che in questo primo turno riposa, in vista del match tra Pomigliano e Parma in programma domani. Sampdoria che deve sicuramente trovare tranquillità e qualche prospettiva offensiva da gol in più in vista del prossimo match, in programma a Parma sabato 15 dopo il turno di riposo che servirà a Mango anche per recuperare le giocatrici ancora acciaccate.