Pomigliano femminile Vs Parma Women, partita che mette subito in palio punti salvezza. Data orario e come guardarla

Pomigliano contro il Parma è la seconda partita di serie A donne nella graduatoria poul salvezza. Le due squadre sono al secondo e terzo posto in classifica e distanziate da un solo punto: 14 per le campane, 13 emiliane. In mezzo c’è il Como, che riposa, a quota 11.

Il nuovo format del campionato di Serie A femminile si rivela davvero estremamente interessante è in grado di garantire motivi di interesse partita dopo partita, fino allo conclusione degli 8 turni previsti che decreteranno la classifica finale. Vediamo tutto quello che c’è da sapere su questo match tra le giocatrici campane e il Parma donne

Pomigliano-Parma, precedenti

Ci si aspetta una partita all’insegna del grande equilibrio. Lo dimostrano le statistiche e i punti conquistati nel corso della regular season da entrambe le squadre in una differenza che sostanzialmente è stata davvero minima. Parma appena più solido in attacco ma più fragile in difesa. Ma lo dimostrano anche gli unici due precedenti in campionato o che hanno visto le emiliane sconfitte in casa a ottobre, 1-3 (gol di Taty, Konat e Martinez per le campane), ma capace di farsi rispettare e di conquistare un preziosissimo pareggio esterno poco più di un mese fa. Sono gli unici due precedenti in Serie A considerando il debutto nel massimo campionato delle Ducali che puntano adesso a riconfermarsi.

Considerando i distacchi davvero ridottissimi tra le cinque squadre in corsa per conquistare i tre posti che garantiranno alla salvezza, un risultato positivo potrebbe già essere fondamentale. Soprattutto in vista delle prossime sfide che vedranno il Parma ospitare il Sassuolo femminile (impegnato in questo turno contro contro la Samp), un autentico derby, e il Pomigliano riposare in vista proprio della trasferta contro le neroverdi, sicuramente quella più a rischio contro la squadra tecnicamente più strutturata.

Pomigliano e Parma, novità in formazione

Il Parma women, dopo un avvio difficile nel massimo campionato, ha preso confidenza e consistenza dimostrandosi all’altezza di potersi riconfermare in Serie A. Merito anche di innesti fondamentali come quello dell’esperta Paloma Lazaro, la giocatrice spagnola arrivata dalla AS Roma ha sicuramente portato un maggiore equilibrio al centrocampo offrendo numerose soluzioni sia sulle ripartenze che sui calci piazzati.

Il Pomigliano invece ha dovuto approfittare di queste settimane di riposo per recuperare parecchi acciacchi e un po’ di fatica che si è fatta sentire nella fase finale della regular season, condizionata da ben quattro sconfitte in cinque partite inframezzate proprio dal pareggio con il Parma. Anche se tre di queste sono arrivate con formazioni di punta come Juventus Roma e Fiorentina.

Quando si gioca e dove vedere Pomigliano femminile Vs Parma

Si gioca domenica 19 marzo alle ore 12.30 allo stadio comunale di Palma Campania con accesso libero per tutti gli appassionati. Diretta televisiva in streaming e in esclusiva su TIMVision a pagamento.