AS Roma donne vs Fiorentina, se la capolista vince è festa scudetto. Quando si gioca, pronostico e probabili formazioni. Partita gratis in Tv.

La Roma femminile contro la Fiorentina potrebbe diventare campione d’Italia per la prima volta nella sua storia. Tuttavia per dare il via alla festa scudetto allo stadio Tre Fontane e presumibilmente nelle vie di Roma, servirà una vittoria contro la squadra viola, avversaria di tutto rispetto, nella partita di sabato in Serie A femminile.

Ecco allora cosa aspettarsi da questo match: a che ora si gioca, i precedenti, le formazioni e dove guardarlo in diretta.

Roma vs Fiorentina women’s, orario e pronostico

La partita valida per il sesto turno della poule scudetto si gioca sabato 29 aprile 2023 alle ore 14:30, allo stadio Tre Fontane di Roma. Guardando le statistiche fra le due squadre, ci dicono che nei 13 precedenti giocati fra Serie A e Coppa Italia, per 7 volte hanno vinto le giallorosse, 4 sono stati i pareggi e 2 soli i successi delle viola.

Se a questo aggiungiamo il ruolino di marcia praticamente impeccabile della Roma quest’anno in campionato, dove è prima per distacco e ha perso solo contro la Juve durante la regular season, allora il pronostico appare favorevole alle capitoline. Tuttavia la squadra di Spugna farà bene a non sottovalutare l’avversario che è pur sempre terzo in classifica al pari del Milan donne.

Roma, ultime news di formazione

Per vincere questo incontro e festeggiare lo scudetto mister Spugna farà ancora affidamento su alcune giocatrici della Roma femminile che tanto bene hanno fatto quest’anno. Un nome su tutti quello della bomber Valentina Giacinti, a segno anche nell’ultima partita vinta contro gli avversari diretti della Juventus femminile. Ma ovviamente in campo ci saranno pure altre giocatrici fondamentali per questa squadra dal capitano Elisa Bartoli alla regista Manuela Giugliano, fino alla fantasista Andressa, salvo novità dell’ultima ora.

Ecco allora come dovrebbe scendere in campo la Roma women per questo incontro di Serie A (modulo 4-3-3): Ceasar, Bartoli, Linari, Wenninger, Di Guglielmo, Glionna, Giugliano, Greggi, Haavi, Giacinti, Andressa.

Probabile formazione Fiorentina femminile

La squadra toscana dal canto suo cercherà di ottenere un risultato positivo, sia per tornare al terzo posto solitario (nell’ultimo turno è stata raggiunta dal Milan) sia per provare una difficile rimonta per la qualificazione alla prossima Champions femminile sulla Juve attualmente seconda. L’allenatrice Panico potrebbe schierare una squadra simile a quella già vista contro la Juventus women, match perso dalla viola ma ben giocato. Di conseguenza ecco la probabile formazione fiorentina (modulo 3-4-3): Baldi, Jackmon, Tortelli, Agard, Cafferata, Boquete, Breitner, Zamanian, Catena, Mijatovic, Hammarlund.

Dove vedere Roma contro Fiorentina in Tv

Gli appassionati di calcio femminile potranno guardare questa partita gratis, in chiaro e in diretta televisiva su La 7 (canale 7 del digitale terrestre). L’incontro sarà visibile anche in streaming sul sito internet www.la7.it. Inoltre sarà trasmesso in diretta su TimVision, ma per i soli abbonati a questa piattaforma. Se invece siete interessati a vedere gli highlights dell’incontro li trovate sul canale sport di Donne sul web.