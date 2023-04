AC Milan donne vs Juventus femminile. La partita valida per la poule scudetto è uno scontro diretto per la Champions. Quando si gioca e come guardarla in streaming.

Il Milan affronta la Juve femminile nella sesta giornata della poule scudetto, appendice finale del campionato di Serie A donne 2023. In palio ci sono 3 punti fondamentali, che potrebbero dare la qualificazione matematica in Uefa Women’s Champions League alle bianconere oppure permettere al Milan di rientrare in corsa per la coppa.

Vediamo quindi cosa succede se vince la vecchia signora oppure se vince il diavolo, ma anche orario della partita, novità di formazione e come vederla.

Dove si gioca Milan femminile-Juventus e a che ora

La partita fra Milan e Juve in questo turno di Serie A femminile TIM si gioca domenica 30 aprile alle ore 14:30 allo Stadio Vismara. Le statistiche fra le due squadre mostrano che nei 10 precedenti in campionato, 6 volte hanno vinto le bianconere, 3 le vittorie rossonere e solo una volta è uscito il pareggio.

Ma in questa partita le due squadre si giocano molto: la Juventus donne in caso di vittoria si qualificherebbe matematicamente alla Champions 2023-24, il Milan invece con un successo si avvicinerebbe alle bianconere in classifica, rafforzando il suo terzo posto. L’altra rivale per la corsa alla qualificazione per la prossima Champions League è la Fiorentina che gioca contro la Roma e che almeno aritmeticamente ha ancora possibilità di rimonta. Questo però solo in caso di successo delle rossonere, se invece dovesse vincere la Juve allora la qualificazione sarà già decisa.

Probabile formazione del Milan

Per vincere questo incontro decisivo, in ottica coppe europee, mister Ganz potrà contare sulle parate dell’ex della partita, ovvero Laura Giuliani. Il portiere rossonero ha dichiarato di “sentirsi a casa al Milan, un ambiente dove c’è un’attenzione unica al singolo“. Con questi presupposti e con l’aiuto delle giocatrici del Milan femminile più in forma, ad esempio Martina Piemonte che nel derby vinto contro l’Inter ha realizzato 1 gol e 1 assist, ci sono speranze di un buon risultato.

Ecco quindi come potrebbe scendere in campo l’AC Milan women in questo big match (modulo 4-3-2-1): Giuliani Bergamaschi, Fusetti, Nouwen, Andersen, Grimshaw, Adami, Vigilucci, K. Dubcová, Piemonte, Dompig.

Juve femminile news sulla formazione

Dall’altra parte Montemurro, dopo la sconfitta contro la Roma, che ha sancito l’addio ai sogni scudetto della Juve, ora deve assolutamente assicurarsi il secondo posto, che vuol dire partecipazione alla Champions donne 2023-24. Per farlo, senza correre rischi negli ultimi incontri, serve vincere contro il Milan. Raggiungere questo obiettivo potrebbe essere più semplice se come pare dovrebbe rientrare una delle giocatrici della Juventus femminile più importanti, ovvero Cristiana Girelli che ha saltato l’ultimo incontro.

Di conseguenza ecco la probabile formazione della Juve contro il Milan (modulo 4-3-3): Peyraud-Magnin, Gama, Salvai, Lenzini, Boattin, Caruso, Grosso, Gunnarsdottir, Bonansea, Girelli, Beerensteyn.

Diretta streaming Milan-Juve Serie A femminile

Il match di domenica 30 aprile 2023 si potrà vedere live in streaming su Dazn o su TimVision, con calcio d’inizio alle ore 14:30. Sarà quindi necessario pagare un abbonamento per guardare la partita, che non sarà visibile gratis in Tv. Ma se volete vedere i goal e le sintesi di questo incontro, la trovare nella sezione Calcio femminile del nostro sito.