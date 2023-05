Con il Sassuolo ormai aritmeticamente salvo, il Parma va disperatamente alla ricerca di punti salvezza

Due soli punti nei primi quattro turni del playoff salvezza hanno precipitato il Parma al penultimo posto della classifica in una posizione estremamente complicata.

Anche se le Ducali hanno mosso la classifica con due pareggi nelle ultime due partite (in casa con la Sampdoria e il Pomigliano) la situazione è estremamente difficile per una squadra che in questo momento per confermarsi in Serie A dovrebbe affrontare lo spareggio contro la seconda classificata di Serie B.

Sassuolo Women-Parma, precedenti e statistiche

Questa sarà la quarta sfida, il quarto derby tra le due ‘vicine di casa’ emiliano. A oggi equilibrio perfetto con una vittoria per parte e il pareggio nella gara di regular season giocata proprio in casa delle neroverdi. Ma stavolta i punti in palio servono solo al Parma, che cerca disperatamente una vittoria che manca ormai da quasi tre mesi. Il Sassuolo, forte della vittoria ottenuta a Bogliasco contro la Sampdoria grazie a due gol nei minuti conclusivi, è ormai aritmeticamente in salvo e può permettersi il lusso di far ruotare le proprie giocatrici e dare soddisfazione alle sue giovanissime.

Sassuolo che ha vinto sei delle ultime sette partite di campionato e che, quando ha vinto, non ha mai subito nemmeno un gol. Il Parma invece non ha mai pareggiato tre partite di fila e in trasferta non è mai riuscito a vincere una sola volta. Una tendenza che le gialloblu dovrebbero assolutamente invertire.

Sassuolo Women-Parma, ultime notizie

Il Sassuolo ha festeggiato con moderazione la salvezza. Dalla squadra di Piovani ci si aspettava forse qualcosa in più dopo la splendida stagione dello scorso anno. In compenso la squadra sta già pianificando il suo futuro: “Vogliamo finire nel modo migliore – conferma il tecnico – siamo partiti male e non è stato facile recuperare ma gli ultimi tre mesi sono stati eccellenti. Ed è da qui che dobbiamo ripartire iniziando a pianificare, fin da queste ultime tre partite che ancora ci restano, il prossimo campionato”.

Al Parma, reduce dal pareggio di Pomigliano, ancora una volta mancano gol e punti: “Non siamo particolarmente fortunati – ammette il direttore sportivo del Parma Domenico Aurelio – ogni volta che abbiamo la possibilità di fare risultato sfioriamo l’impresa e restiamo con l’amaro in bocca. Ma la salvezza è alla nostra portata. La vogliamo con tutte le nostre forze e faremo di tutto per raggiungerla”.

Il Parma a Pomigliano ha ritrovato due giocatrici che potrebbero risultare importantissime in questo finale di stagione, Banusic e Ippolito. Saranno disponibili anche a Sassuolo, ma non nelle condizioni di giocare tutta la partita.

Sassuolo Women-Parma Femminile si gioca alle 12.30 di sabato 6 maggio all’Enzo Ricci di Sassuolo, arbitra Enrico Maggio (Bergamo): diretta in streaming in esclusiva su TIMVision. La seconda partita in programma per la poule salvezza è Como-Sampdoria (domenica ore 12.30)