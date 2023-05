Fiorentina e Milan femminile giocano per conquistare il titolo di terza forza del campionato donne

Il campionato di Serie A femminile ha ben più poco da dire nella parte alta. Il titolo è andato alla Roma con quattro turni di anticipo. La Juventus che in questo turno gioca Derby d’Italia donne, con lo stesso margine ha messo al sicuro la seconda posizione che riconferma la squadra bianconera in Champions League.

A Fiorentina e Milan, così come all’Inter – che in questo turno riposa – non resa altro che giocare per l’onore e per un terzo posto che non vuole dire molto sotto l’aspetto di classifiche e ranking ma è pur sempre l’unica soddisfazione possibile in un campionato di altissimo livello.

Fiorentina Femminile-Milan, solo per l’onore

Le due squadre si ritrovano a distanza di un mese dalla spettacolare gara del Vismara che si era chiusa in parità, 3-3, al termine di una partita non solo ricca di gol ma anche estremamente spettacolare. Essere liberi da obblighi e da pesi di classifica potrebbe consentire sia alla squadra di Patrizia Panico che a quella di Maurizio Ganz di giocare liberamente, e divertirsi. Il tutto dando spazio alle giocatrici che dovranno dimostrare di meritarsi la riconferma in vista della prossima stagione.

Fiorentina Femminile-Milan, rinnovi e test per l’anno prossimo

Il Milan è reduce dalla bella partita contro la Juventus, forse una delle prestazioni migliori viste dalle rossonere in questa seconda fase della stagione. In settimana l’annuncio dei rinnovi di Greta Adami, Noemi Fedele e Alia Guagni.

Anche la Fiorentina ha dimostrato qualità e coerenza nella ‘partita impossibile’ contro la Roma che ha visto la squadra giallorossa festeggiare il suo primo scudetto. Un risultato negativo nel quale le Viola non hanno assolutamente demeritato dimostrando una certa personalità, così come si era visto anche contro la Juventus.

Fiorentina Femminile-Milan Women si gioca alle 14.30 di domenica 7 maggio allo stadio Pietro Torrini di Sesto Fiorentino. Arbitra Antonino Costanza di Agrigento. Partita in streaming in esclusiva su TIM Vision.