Juventus femminile vs Inter women. Quando si gioca il derby d’Italia donne valido per il campionato di Serie A 2023. Pronostico, formazioni e come vederla gratis.

La Juventus affronta l’Inter nel big match di Serie A femminile in calendario sabato 6 maggio 2023. Anche se ormai l’incontro vale più per l’onore che per un discorso di classifica, visto che la Juve donne ha già conquistato matematicamente la qualificazione alla Champions 2023-24, mentre l’Inter è quinta, l’incontro ha sempre un grande fascino.

Vediamo quindi cosa aspettarsi da questa partita, chi è la favorita, quali sono le novità di formazione e come guardarla in televisione.

Juve-Inter statistiche e previsioni derby d’Italia femminile

Nei precedenti incontri in campionato fra la squadra bianconera e quella nerazzurra, 9 in totale, ben 8 volte ha vinto la Juve e solo una volta è finita in parità. La beneamata quindi non è mai riuscita a battere le rivali in Serie A e questo potrebbe rappresentare una motivazione extra per provare a sfatare questa sorta di tabù.

In ogni caso il pronostico è favorevole alle Juve donne, anche se quest’anno la squadra di Montemurro è apparsa meno forte che in passato. L’Inter dal canto suo sta facendo fatica e per questo proverà a togliersi una soddisfazione nel match di sabato.

Probabile formazione della Juventus

In questo incontro Montemurro potrebbe provare qualche novità, sia per tenere alta l’attenzione della squadra, sia per fare prove in vista dell’ultimo obiettivo stagionale rimasto: la finale di Coppa Italia del 4 giugno 2023. Intanto però c’è il derby d’Italia donne che dovrà essere affrontato sempre con grande attenzione.

Per questo fra le giocatrici della Juventus femminile dovremmo vedere in campo Beerensteyn, al rientro dal primo minuto e Barbara Bonansea. Di conseguenza ecco il possibile 11 inizia delle bianconere per questo match (modulo 4-3-3): Peyraud-Magnin, Lenzini, Sembrant, Salvai, Boattin, Caruso, Gunnarsdottir, Cernoia, Beerensteyn, Nystrom, Bonansea.

Inter femminile, ultime notizie sulla formazione

L’allenatrice delle nerazzurre Rita Guarino vuole dare un scossa alla squadra, visto che durante la poule scudetto ha raccolto pochi punti. Per cercare una vittoria prestigiosa, si affida alla bomber Chawinga, che a differenza del rendimento della squadra continua ad offrire gol e prestazioni.

Per il resto queste le giocatrici dell’Inter femminile che probabilmente scenderanno in campo contro la Juve (modulo 4-2-3-1): Piazza, Thøgersen, Van Der Gragt, Alborghetti, Merlo, Mihashi, Santi, Chawinga, Karchouni, Ajara Njoya, Polli.

Juventus women vs Inter, su che canale vederla

La partita di sabato 6 maggio, con calcio d’inizio alle ore 14:30, si può guardare gratis in Tv su La7d (canale 29 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’incontro pure in streaming sul sito www.la7.it. Inoltre, solo per chi possiede un abbonamento, la partita sarà trasmessa sulle piattaforme a pagamento di Dazn e TimVision. Come sempre però risultati e highlights li trovate live sul canale sport di Donnesulweb.