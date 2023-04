Un gol all’ultimo minuto divide la posta in palio tra Parma e Pomigliano. Giochi tutti da decidere nella lotta salvezza

Un pareggio che alla fine accontenta più il Como e la Sampdoria, battuta ieri in casa dal Sassuolo, e certo non risponde alle esigente né del Parma né del Pomigliano, premiato da un gol a tempo scaduto.

Ma se non altro muove la classifica di due squadre che arrivavano da una serie di risultati negativi che cominciava a farsi davvero preoccupante.

Parma Femminile-Pomigliano 2-2

Meglio il Parma in avvio, subito molto incisivo con un paio di occasioni propiziate anche da alcuni calci piazzati insidiosi. Partita giocata in modo aggressivo e dinamico, non c’è altro tempo per aspettare il da farsi e temporeggiare. Parma più aggressivo, Pomigliano che riparte in contropiede e che sa sempre rendersi pericoloso con Taty e Martinez ma anche con gli inserimenti di Batelani. Primo tempo senza gol nonostante diverse occasioni che vedono sia Cetinja che Ciccioli impegnate in più occasioni.

Le reti arrivano tutte nella ripresa. Martinez porta avanti il Pomigliano con Martinez che da posizione angolata supera Ciccioli. Parma che reagisce con ancora maggiore convinzione e viene premiata: Corbin interpreta un bell’assist di Vaitukityte e pareggia. Poi, interpretando la volontà di Panico che inserisce Arcangeli e Cambiaghi le ducali provano anche a vincerla: a pochi minuti dal termine è proprio Cambiaghi a marcare un go pesantissimo su assist di Bardin. Ma quando mancano pochi minuti al termine il Pomigliano, riversato disperatamente in avanti, trova il pareggio grazie a Martinez, che firma una doppietta pesantissima.

Classifica che cambia davvero di poco. Parma che aggancia la Samp a quota 15, forte di una migliore differenza reti, Pomigliano in zona salvezza ma a soli tre punti da ducali e blucerchiate. Prossimo turno con Parma che riposa e Pomigliano che ospita il Sassuolo, aritmeticamente salvo da ieri.