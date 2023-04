Gol a raffica tra Milan e Juventus femminile, ma il pari serve solo alle bianconere sicure del secondo posto che vale la Champions League

Una Juventus femminile intermittente strappa un pareggio sul campo del Milan al termine di una partita spettacolare e con tanti gol. Ma anche con tanti errori.

Milan-Juventus femminile risultato

Juventus subito in vantaggio con Nystrom dopo pochi secondi di gioco in una prima frazione che la squadra di Montemurro interpreta in modo estremamente attento e coerente. Il raddoppio di Lenzini, brava a sfruttare un assist di Caruso superando Giuliani prima dell’intervallo, sembra chiudere definitivamente il match.

Ma in quattro minuti in avvio di ripresa il Milan ribalta tutto. Vengono fuori alcune insicurezze della difesa bianconera già evidenziate nel corso delle ultime giornate. Piemonte riapre la partita con uno splendido gol confezionato su un gran dribbling, poi è Vigilucci a trovare pareggio con un bel colpo di testa. In una dinamica frenetica, nella quale ci sono tanti errori, la Juventus riprende in mano il risultato ancora con Nystrom ancora su assist di Caruso. Ma non è ancora finita. Dompig in poco più di un minuto fissa il risultato sul 3-3 che chiude la partita.

E anche la seconda sentenza del campionato di Serie A femminile è servita. Dopo il titolo vinto aritmeticamente dalla Roma ieri, la Juventus women è matematicamente seconda. Con tre partite ancora da giocare i punti di vantaggio sul Milan sono 11, troppi per rimettere in discussione l’accesso alla Champions League femminile.

