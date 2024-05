Bisognerà aspettare qualche giorno, e analizzare a mente più fredda per capire se il quarto posto assoluto al termine di un buon campionato ma con troppe pause, sia più un elemento di soddisfazione o di rimpianto per un’Inter che era partita con molte ambizioni per questa stagione sognando un esordio europeo che dovrà rinviare.

Inter-Sassuolo, dove vederla

Match : Inter vs Sassuolo

: Inter vs Sassuolo Data : 12 maggio 2024

: 12 maggio 2024 Ora partita : 15:00

: 15:00 Dove si gioca : Arena Cicia Gianni Brera – Milano

: Arena Cicia Gianni Brera – Milano Come vederla: Dazn per tutti gli abbonati

Inter-Sassuolo, il momento delle due squadre

Di fatto la sfida tra Inter e Sassuolo è una delle poche che è in grado di determinare una posizione importante di quella che la prossima settimana sarà la classifica finale. L’ultima parola spetterà alle emiliane che nell’ultimo turno della stagione affronterà in casa in un match molto atteso la Juventus. In palio c’è il quarto posto per il quale l’Inter ha un punticino di vantaggio. Dunque il pareggio non basterebbe per archiviarlo matematicamente. Alle nerazzurre serve una vittoria, niente di meno. Solo questo renderebbe ininfluente l’ultimo match delle emiliane quando l’Inter riposerà, proprio nell’ultimo turno della stagione di Serie A.

Squadre in salute, nessuna squalifica. Ma entrambe arrivano da una sconfitta. Il Sassuolo ha perso una partita incredibile contro la Roma prima del turno di riposo; l’Inter in modo altrettanto incredibile e rocambolesco ha perso con la Roma in rimonta.

Inter-Sassuolo, precedenti e curiosità

Per la squadra nerazzurra è una sorta di ultimo giorno di scuola anche se la stagione proseguirà ma di fatto senza altri impegni ufficiali. Poi inizierà la pianificazione della prossima stagione che al momento vede riconfermata in panchina Rita Guarino.

Sassuolo che invece concluderà la sua stagione contro la Juventus, impegnata in questo penultimo turno stagionale contro la Roma coinvolta dall’attesissimo impegno della finale di Coppa Italia in programma a Cesena il 24 maggio. Sono dieci i precedenti tra le due squadre nel breve periodo con una netta supremazia del Sassuolo, sei vittorie emiliane a confronto con due pareggi e altrettanti successi nerazzurri. Il Sassuolo, protagonista di una grande rimonta proprio nei confronti dell’Inter nella seconda parte della stagione, ha vinto le ultime due sfide, una delle quali – a gennaio – all’Arena. Vincendo il Sassuolo sarebbe aritmeticamente sicura di un quarto posto assolutamente strepitoso per la squadra di Piovani, sempre più in predicato di accasarsi alla Juventus in vista della prossima stagione.

Inter-Sassuolo, il nostro pronostico

Difficile avere aspettative intorno a una partita di fine stagione che entrambe le squadre possono giocare tranquillamente e senza alcuno stress. L’ipotesi più accreditabile è quella di una vittoria dell’Inter.

PRONOSTICO INTER-SASSUOLO 1