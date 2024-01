Nessun altro girone è complicato come il Gruppo C in Champions League femminile, un quadro del tutto inedito. Tutt’e quattro le squadre hanno ancora la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale. Anche la Roma contro Aiax nella prossima partita

Anche se il passaggio al turno successivo della squadra giallorossa passa inevitabilmente da una serie di condizioni non facili. Il destino dell’accesso ai quarti passa dalla Roma, ma non solo…

Roma, Champions League: la situazione nel girone

Dopo il pareggio della Roma al Tre Fontane con il Bayern la classifica in questo momento vede il PSG al comando con 9 punti. Poi l’Ajax con 7, il Bayern con 6 e la Roma con 5 punti. Un aspetto positivo è che la possibilità di due o più squadre a parità di punti è molto improbabile. E comunque non sarebbe favorevole alla Roma. Che a questo punto ha un’unica possibilità per passare al turno successivo. Vincere ad Amsterdam, nel match in programma martedì sera alle ore 21 alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam. Pareggiare o perdere significherebbe inevitabilmente uscire di scena perché la Roma con un pareggio resterebbe in fondo al girone.

Tutti gli incroci possibili

In caso di vittoria della Roma tuttavia è necessaria un’altra condizione. Il Bayern, impegnato alla stessa ora contro il Paris Saint Germain in casa non deve vincere. La squadra tedesca, che è in vantaggio rispetto alla squadra francese dopo la vittoria di Parigi, è obbligata a vincere. In caso di vittoria del Bayern avremmo le due squadre a quota 9. E se anche la Roma vincesse resterebbe dietro: a quota 8. E dunque eliminata insieme all’Ajax: che dal canto suo è obbligata a vincere: perché un pareggio non darebbe alcuna garanzia alle olandesi. E solo un successo consentirebbe all’Ajax non solo di passare il turno: ma forse addirittura di conquistare la prima posizione in caso di vittoria del Bayern.

Un quadro complicatissimo che si riassume in due condizioni necessarie:

Vittoria della Roma ad Ajax

Pareggio o sconfitta del Bayern in casa contro il PSG

In questo caso, e solo in questo caso, PSG che passa come primo classificato e Roma seconda: con Bayern Monaco e Ajax eliminate.