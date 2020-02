View this post on Instagram

Ci sono voci che non possono più parlare, che non possono più raccontare. Storie passate che non devono passare. Sono le storie di tutte quelle donne a cui è stato portato via tutto da chi, diceva di amarle. Siamo noi oggi a dover dare voce a quelle donne. Siamo noi a dover raccontare le loro storie. Siamo noi a dover ricordare il passato, per proteggere il presente e costruire il futuro . Un futuro in cui la violenza sulle donne rimanga solo un brutto ricordo. Un futuro in cui le bambine di oggi non diventino più le storie di ieri. ❤️ #25novembre #stopviolenceagainstwomen