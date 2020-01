Chi sono i calciatori italiani che guadagnano di più? Fra, portieri, attaccanti difensori ecco quali sono i giocatori che incassano più soldi

Nel mondo del calcio girano davvero cifre da capogiro, questo ormai è noto, tanto che è sempre più diffuso l’accostamento calciatore-ricchezza. Per tale motivo, abbiamo deciso di proporvi la lista dei 10 calciatori italiani più pagati in Serie A.

Stiamo parlando dunque degli atleti che giocano nel campionato italiano e che sono nostri connazionali. Per questo nella lista non troverete calciatori stranieri, come ad esempio Cristiano Ronaldo, che è il re indiscusso fra i più pagati in Italia.

Fatta questa premessa, passiamo ai nomi dei giocatori, fornendovi anche la squadra di militanza e la cifra annua netta (quella lorda è molto più alta) percepita per giocare a calcio. Vi preannunciamo già che ci sono diversi giocatori della Juventus, ma attenzione perché il più pagato fra gli italiani non è un calciatore bianconero.

La lista dei 10 calciatori italiani più pagati

1. Gianluigi Donnarumma – Milan – 6.000.000 €

Il portiere dei rossoneri, a 21 anni, già può vantare uno stipendio faraonico. Questo però potrebbe ancora crescere in futuro, visto che si tratta di uno dei giocatori più promettenti e apprezzati a livello europeo, nel suo ruolo. D’altra parte qualche euro in più fa sempre comodo.

2. Leonardo Bonucci – Juventus – 5.500.000 €

Il difensore dei bianconeri e della nazionale italiana, si piazza secondo, grazie all’ingaggio ottenuto dopo il suo ritorno dal Milan. Quando era ai rossoneri guadagnava di più, quindi, anche se non si può certo dire che ora se la passi male, la sua scelta non è stata solo economica.

3. Lorenzo Insigne – Napoli – 4.600.000 €

L’attaccante napoletano segue a ruota con uno stipendio ottenuto a suon di assist. Ultimamente però Lorenzo è spesso finito al centro di polemiche con il presidente De Laurentiis, che gli rimprovera comportamenti non adeguati. Visto quanto lo paga e le brutte prestazioni offerte nel Napoli, qualche screzio appare legittimo.

4. Federico Bernardeschi – Juventus – 4.000.000 €

Il centrocampista offensivo della Juve guadagna bene, anche se alcuni pensano che debba ancora dimostrare le sue qualità. Parliamo ad esempio di Tuttosport, il quotidiano vicino alle vicende dei bianconeri, ma anche di gran parte della tifoseria, che spesso lo critica sui social network per le sue prestazioni in campo.



5.Giorgio Chiellini – Juventus – 3.500.000 €

Il difensore, nonché capitano della vecchia signora e della nazionale, ha uno stipendio netto all’altezza della sua fama, che gli consente di mantenere moglie e figli.

6. Daniele Rugani – Juventus – 3.500.000 €

Un altro difensore della squadra di Torino percepisce la stessa somma di Chiellini. Pur non essendo stabilmente fra i titolari Rugani riceve un lauto compenso dal suo club. Insomma, oltre ad essere uno sportivo è decisamente un ragazzo fortunato o più semplicemente il suo procuratore è davvero bravo, forse più di lui.

7. Alessio Romagnoli – Milan – 3.500.000 €

Altra somma identica è quella ricevuta dal difensore del team rossonero, anch’egli nel giro della nazionale italiana, dove però non è ancora riuscito a diventare titolare. In passato è stato accostato a donne che lavorano nello spettacolo, che probabilmente avranno fatto caso al suo conto in banca.

8. Alessandro Florenzi – Roma – 3.000.000 €

Il capitano dei giallorossi, che gioca nel ruolo di terzino, può contare su uno stipendio di tutto rispetto, in quanto uno dei giocatori più rappresentativi della Roma. Ilenia Atzori, moglie di Fiorenzi per ora si accontenta.

9. Antonio Candreva – Inter – 3.000.000 €

Forse sorprende la sua presenza in questa classifica, anche se nell’ultimo periodo l’esterno dell’Inter è in ripresa. Comunque sia, per le sue prestazioni in passato, Candreva è riuscito a guadagnarsi questo ingaggio tondo, che gli permette di passare gli alimenti alla ex moglie Valentina Biancifiori.

10. Mattia De Sciglio – Juventus – 3.000.000 €

Un discorso simile vale per il terzino della Juve, ottimo in passato, ma deludente nell’ultimo periodo. Ciò comunque non gli impedisce di guadagnare 3 milioni ed essere presente nella top 10 della classifica, per questo Mattia ha di che sorridere.

I calciatori italiani più pagati: la variabile bonus

Questi i nomi dei calciatori italiani più pagati nel nostro paese. Bisogna però dire che per molti di loro esiste la variabile dei bonus, magari legati ai risultati e ai gol, che possono far aumentare lo stipendio in modo significativo, anche del 20% e oltre.

Il caso più eclatante è quello di Mario Balotelli. La sua parte fissa di stipendio è pari a 1,5 milioni a stagione, ma i bonus, se raggiunti, potrebbero portarlo a guadagnare altri 3.000.000 aggiuntivi. In questo caso l’attaccante del Brescia scalerebbe la classifica dei calciatori italiani più pagati in Serie A, piazzandosi al 4° posto dietro a Insigne.

Si tratta però di una possibilità, per questo Mario non figura nella nostra graduatoria. Tuttavia il discorso dei bonus vale anche per altri giocatori, anche se in misura molto meno considerevole rispetto a questo caso.

Detto ciò, adesso è proprio tutto in merito ai calciatori italiani più pagati nel nostro paese. Sicuramente parliamo di cifre astronomiche, che molti di noi forse non guadagneranno mai nella vita, ma tant’è.