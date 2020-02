Juventus Woman il calendario completo delle partite di serie A femminile 2020. Qui trovi date e orari delle competizioni e dove vederle

Come quello maschile, anche il campionato serie a femminile è entrato nella sua fase finale, per questo i supporter e le supporter vogliono conoscere il calendario partite 2020 della Juventus woman.

Scopriamolo in questo articolo, perché i turni rimasti saranno decisivi per l’assegnazione della scudetto, che la Juve femminile si gioca con Fiorentina e Milan.

Calendario partite 2020 serie a Juventus woman

Come detto, siamo entrati nei mesi più importanti del campionato di Serie A femminile, infatti mancano solo 8 incontri alla fine, prevista il 16 maggio. Questo torneo prevede meno giornate rispetto a quello maschile (22 invece che 38) per via del minor numero di squadre partecipanti. Ciò comporta che ogni incontro risulta determinante per la classifica finale.

Vedi anche: Calendario e prossime partite Juventus

Ecco dunque l’elenco di tutte le date e gli orari delle partite che attendono la Juventus woman da qui a fine stagione.

Juventus-Inter, 16 febbraio ore 12:30.

Verona-Juventus, 22 febbraio ore 14:25.

Juventus-Milan, 21 marzo ore 14:30.

Juventus-Roma, 28 marzo ore 14:30.

Fiorentina-Juventus, 18 aprile ore 15:00.

Juventus-Orobica, 25 aprile ore 15:00.

Bari-Juventus, 9 maggio ore 15:00.

Juventus-Tavagnacco, 16 maggio ore 15:00.

Se siete appassionati di Juventus woman, segnatevi queste date e i relativi orari, in questo modo non vi perderete le loro partite su Sky o in streaming su Juventus Tv.

Juventus woman: le partite mancanti per lo scudetto



Dal calendario che vi abbiamo riportato si nota subito un vantaggio per le ragazze indossano la maglia bianconera. Stiamo parlando del fattore campo, infatti la Juventus disputerà 5, degli 8 incontri che mancano alla fine della stagione, in casa.

Questo avviene presso il Campo Ale & Ricky, situato nello Juventus training center di Vinovo (che fa parte della città metropolitana di Torino). Le altre tre partite invece si disputeranno rispettivamente a Verona, Firenze e Bari.

Tutte queste partite da giocare in casa rappresentano un vantaggio non da poco per le ragazze allenate da Rita Guarino. Infatti, durante questa stagione la Juventus woman ha sempre vinto sul proprio terreno, senza lasciare neanche un punto alle avversarie di turno.

A dire il vero neppure fuori casa la Juve femminile se la cava male, infatti neanche qui ha mai perso durante questo campionato, ma ha registrato 2 pareggi oltre alle vittorie. Le uniche due squadre femminili capaci di imporre il pari alle bianconere sono state la Florentia (0-0 l’1 febbraio 2020) e il Milan (2-2 il 17 novembre 2019).

La Juventus femminile vincerà il campionato di serie A?

Da quanto abbiamo detto fino ad ora, si capisce che le donne della Juventus stanno dimostrando di non avere nulla da invidiare ai colleghi della squadra maschile. Infatti, sono prime in classifica ed hanno l’obbiettivo di riconfermarsi campionesse d’Italia, come già avvenuto lo scorso anno.

Ovviamente le squadre di Fiorentina e Milan, che la inseguono in classifica, proveranno a superarla fino alla fine, ma la missione appare molto difficile. Tuttavia la squadra della capitana Sara Gama, di Barbara Bonansea e delle altre giocatrici, farà bene a non abbassare la guardia nelle prossime partite.

Per sapere se la Juventus woman riuscirà a vincere il campionato di serie a, vi basterà seguire le prossime partite previste in calendario. Pochi mesi ancora e avremo il verdetto finale. Per ora è tutto, ma per restare informati sul calcio femminile, sulla Juve e sul mondo dello sport, vi consigliamo di non smettere di seguirci.

Vedi anche: Juventus femminile chi sono le calciatrici