Quando gioca la Juve? Ecco date e calendario completo delle prossime partite della Juventus in campionato e nelle coppe.

Quando gioca la Juve? La Juventus in questo momento gioca in 3 competizioni: il campionato di Serie A, l’Europa League e la Coppa Italia. Ecco nel dettaglio quali sono tutte le prossime partite della Juve in calendario fino al termine della stagione calcistica.

aggiornato all’8/03/2023

Calendario Juve 2023

PARTITA COMPETIZIONE DATA E ORA JUVENTUS FRIBURGO

Europa League (andata ottavi di finale) giovedì 9 marzo ore 21:00 JUVENTUS SAMPDORIA Serie A domenica 12 marzo ore 20:45 FRIBURGO JUVENTUS Europa League (ritorno ottavi di finale) giovedì 16 marzo ore 21:00 INTER JUVENTUS Serie A domenica 19 marzo ore 20:45 JUVENTUS VERONA Serie A sabato 1 aprile ore 20:45 JUVENTUS INTER Coppa Italia (andata semifinali) martedì 4 aprile ore 21:00 LAZIO JUVENTUS Serie A domenica 8 aprile ore 20:45

Prossima partita della Juve in campionato

Abbiamo visto quali saranno le prossime partite della Juventus in tutte le competizioni a cui partecipa in Italia e in Europa. In questo paragrafo ci concentriamo su quelle di Serie A che si giocano prossimamente. A partire da quando gioca la Juve in campionato nel prossimo turno, ovvero domenica 12 marzo contro la Sampdoria, come si può notare dalla tabella.

Successivamente i bianconeri affronteranno i rivali storici dell’Inter FC nel cosiddetto Derby d’Italia, in calendario domenica 19 marzo. A seguire tutte le restanti partite di Serie A Tim, fino all’ultima giornata che si giocherà domenica 4 giugno 2023.

Per approfondire leggi: Calendario partite Serie A campionato e classifica

Quando gioca la Juventus in Europa League

La Vecchia signora attualmente gioca anche in Europa League, la seconda coppa europea per club come importanza dopo la Champions League. A questa competizione la Juve si è qualifica arrivando terza nel proprio girone di Champions 2022-23.

Dopo aver battuto il Nantes negli spareggi, si è qualificata agli ottavi di finale dove affronta la quadra tedesca del Friburgo. Come da calendario le gare di andata e ritorno si giocano a distanza di una settimana l’una dall’altra (giovedì 9 e 16 marzo 2023). In caso di vittoria nel doppio confronto i bianconeri arriverebbero ai quarti di finale, con il nuovo avversario da stabilire tramite nuovo sorteggio UEFA.

L’obbiettivo della Juventus è di vincere questa competizione, non solo per trionfare in una competizione europea e aggiornare il palmares, ma anche per garantirsi la qualificazione alla prossima Champions League (uno dei premi per chi vince l’EL). Un aspetto molto importante vista la situazione giudiziaria in sospeso che riguarda la Juventus FC in Italia.

Quando gioca la Juventus in Coppa Italia

Per finire la Juve è impegnata anche in Coppa Italia, il trofeo nazionale arrivato alle semifinali. In questo torneo la prossima partita dei bianconeri sarà contro l’Inter, in particolare martedì 4 aprile 2023 alle ore 21:00 per il match di andata. Mentre il ritorno si giocherà il 26 aprile sempre alle 21:00.

Chi passerà il turno nel doppio confronto si qualificherà per la finale, dove incontrerà la vincente dell’altra semifinale in programma fra Fiorentina e Cremonese. La finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023 si giocherà il 24 maggio 2023 e ovviamente la Juventus spera di esserci.

Vedi anche: Quante Coppe Italia ha vinto la Juve

Partite Juve in Champions League

Al momento la Juve non partecipa alla Champions League 2022-2023, visto che è stata eliminata ai gironi, finendo al terzo posto alle spalle di Benfica e PSG. Di conseguenza non c’è nessuna partita in calendario per la stagione calcistica in corso.

I bianconeri puntano però a qualificarsi per l’edizione 2023-2024 e per farlo hanno due strade: arrivare fra le prime 4 in Serie A oppure vincere l’Europa League. Per motivi diversi entrambe le strade sono difficili, ma non impossibili per la squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Vedi anche:

Dove gioca la Juventus



Come accade in tutte le stagioni calcistiche, la Juve gioca metà dei match in calendario nello stadio di casa, mentre la restante metà in trasferta. Questo vale sia per la Serie A che per le coppe, tranne che per la finale che in ogni competizione a cui partecipano i bianconeri si gioca in gara secca.

In particolare le partite di casa la Juventus le gioca presso l’Allianz Stadium di Torino, impianto sportivo di proprietà della società Juventus FC inaugurato per la prima volta nel 2011.

Dove vedere la Juve, meglio Dazn o Sky?

Se siete simpatizzanti o tifosi della squadra bianconera, potete organizzarvi per seguire ogni singola partita in Tv o streaming. Molte delle partite di campionato della Juventus si svolgono nell’anticipo del sabato (pomeriggio o sera) o nel posticipo della domenica sera delle ore 20:45. Talvolta però anche nel può consueto orario delle 15:00 di domenica pomeriggio o in altre fasce (perfino il venerdì sera).

Per quanto riguarda la trasmissione delle partite della Juve 2023, molti si chiedono dove guardarla gratis: la risposta è che non si può. Infatti, è Dazn a trasmettere tutte i match dei bianconeri sia in Serie A che in Europa League. Viceversa Sky possiede i diritti tv di sole 3 partite su 10 di ogni giornata di campionato, mentre trasmette ogni incontro della Juve in Europa League. Entrambe queste piattaforme sono a pagamento e necessitano di un abbonamento.

In altre parole se siete fan accaniti della vecchia signora e non volete perdervi neppure un incontro, allora vi consigliamo di attivare Dazn. Su questa piattaforma streaming infatti ci saranno tutte delle partite della Juve in esclusiva (o co-esclusiva), inclusa la coppa europea. Se invece vi accontentate di un incontro ogni tanto, allora Sky potrebbe fare al caso vostro. Mentre l’unico caso in cui potete guardare gratis le partite della Juventus è la Coppa Italia, visto che in questo caso sono un’esclusiva Mediaset e vengono trasmesse in chiaro su Canale 5 di solito.

Vedi anche: Quanto costa guardare il calcio in Tv e chi conviene di più

Quanti scudetti ha vinto la Juve?

La Juventus FC ha vinto 36 scudetti nell’arco della sua storia, per questo è il club con più successi in assoluto nel campionato di Serie A. Il primo titolo di campione d’Italia per i bianconeri è arrivato nel 1905, mentre l’ultimo nella stagione calcistica 2019-2020.

La vecchia signora ha vinto il tricolore 9 volte di fila dal 2012 al 2020. Tre di questi scudetti sono stati vinti quando la Juve era allenata da Antonio Conte, 5 con Massimiliano Allegri in panchina e 1 sotto la guida di Maurizio Sarri. In virtù dei 36 titoli nazionali vinti, la Juve possiede 3 stelle, ovvero il riconoscimento assegnato ad ogni club ogni 10 scudetti vinti.

Quale è stata la Juve più forte di sempre

La migliore Juventus di sempre è probabilmente quella che è riuscita a vincere la UEFA Champions League nella stagione 1995/96, dopo aver vinto lo scudetto nella stagione precedente. All’epoca la squadra era allenata da Mercello Lippi e in squadra aveva calciatori del calibro di Alessandro Del Piero e Gianluca Vialli.

Tuttavia secondo alcuni opinionisti la Juve più forte di tutti i tempi è stata un’altra: quella allenata da Giovanni Trapattoni con in rosa Platini e altri campioni. Insomma, non c’è una risposta univoca a questa domanda, ma di sicuro quelle citate sono fra le squadre della Juventus più forti nella storia calcistica del club piemontese.

Ricapitolando, in questo articolo abbiamo visto con chi gioca la Juventus, quando e come vedere le partite del campionato di calcio di Serie A e delle coppe. Appuntamenti che i bianconeri non possono sbagliare per tornare a vincere e aggiornare la propria bacheca nella stagione calcistica 2022-23. E magari chissà ritrovare i successi delle squadre del passato che hanno fatto la storia del club con più tifosi in Italia.

Vedi anche: