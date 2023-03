Now, come funziona la piattaforma streaming di Sky. Quanto costa l’abbonamento a Now tv e che partite fa vedere. Prezzi, offerte e vantaggi.

Now Tv è l’App che consente di guardare i contenuti di Sky in streaming, sottoscrivendo un abbonamento. Quindi tramite questa piattaforma potete vedere le partite di calcio di Serie A, Champions League o Europa League e gli eventi degli altri sporti di cui Sky detiene in diritti televisivi, inclusa la Formula 1. Ma volendo potete scegliere anche di guardare film, serie e show televisivi, visto che ci sono vari pacchetti fra cui scegliere.

Entriamo allora nel dettaglio, ecco prezzi, offerte e cosa guardare su Now, per poi analizzare i motivi del perché conviene rispetto ad altre piattaforme streaming.

Quanto costa NOW al mese, offerte

L’abbonamento mensile a Now Tv attualmente costa 14,99 euro al mese se si sceglie di guardare il cosiddetto Pass Sport. Con questa offerta si può vedere in diretta streaming tutto lo sport di Sky, ovvero:

Serie A (3 partite di campionato ogni turno)

(3 partite di campionato ogni turno) Champions League (le partite in co-esclusiva con Mediaset Infinity, vale a dire tutte tranne quelle in esclusiva su Prime Video ).

(le partite in co-esclusiva con Mediaset Infinity, vale a dire tutte tranne quelle in ). Tutte le partite di Europa League

Formula 1 e Moto GP

e Moto GP Tennis, Basket e altri sport.

Se invece non vi interessa il calcio, ma preferite film, fiction o gli show televisivi di Sky, come ad esempio Masterchef o XFactor, potete sottoscrivere un altro abbonamento. Si tratta di Now pass cinema + entertainment che in questo momento costa 14,98 euro al mese (3 € solo il primo mese) oppure 9,99 euro mensili per almeno 6 mesi.

Che differenza c’è tra NOW TV e Sky

Come visto Now trasmette i contenuti di Sky, tuttavia sono due cose diverse. La prima si può guardare solo in streaming, quindi avete bisogno di una connessione ad internet performante per guardarla, per l’altra invece vi basterà avere un decoder da collegare alla Tv. Inoltre, per vedere i contenuti di Now non c’è bisogno di essere abbonati a sky, l’unico abbonamento che dovete fare è quello su www.nowtv.it, scegliendo una delle offerte viste in precedenza. Questo aspetto presenta diversi vantaggi.

Il primo riguarda la durata dell’abbonamento, infatti Now può essere disdetto mensilmente. Quindi se in un determinato periodo non ci sono eventi che vi interessano potete decidere di non rinnovare l’abbonamento, senza pagare nulla. Viceversa l’abbonamento a Sky ha una durata più lunga, solitamente di almeno 12 o 24 mesi da cui non si può recedere se non pagando una penale. Poi c’è anche il costo, che nel caso dello sport è di soli 15 euro al mese, mentre l’abbonamento alle pay Tv di Sky è decisamente più caro.

Now dispositivi compatibili

L’app di Now tv si può scaricare e guardare direttamente sulla vostra Smart Tv. Inoltre si può guardare su PC, Smartphone, Tablet, Game Console, NOW Smart Stick, Fire TV e Apple tv.

E’ possibile scegliere il dispositivo preferito per la visione e si può guardare in qualsiasi momento. Quello che vi serve è una connessione internet stabile. Ogni volta che si associa un dispositivo, sarà possibile riprendere la visione sullo stesso. Si possono collegare ad un account fino a un massimo di 4 device. Inoltre è possibile guardare i programmi Now in contemporanea su 2 dispositivi.

Perché abbonarsi a Now conviene

Abbiamo visto offerte, come funziona e con quali dispositivi si può guardare Now Tv. Come avrete notato ci sono diverse ragioni che ci fanno dire che si tratta di una delle piattaforme streaming più convenienti in assoluto. Infatti, permette di guardare calcio e altri sport a prezzi più bassi della concorrenza. Anche se bisogna specificare che non trasmette tutte le partite di Serie A come Dazn. Tuttavia vi consente di guardare le coppe europee, ovvero CL e EL. Quindi se vi interessa guardare solo alcune partite rappresenta la soluzione perfetta.

E’ inoltre meglio di Sky sia per costi che per flessibilità, potendo disdire l’abbonamento mese per mese. Conviene anche per guardare film e show esclusivi. Tutti vantaggi di cui potete approfittare a patto di avere una buona connessione ad internet in casa.

Vedi anche: