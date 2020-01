Fiorentina Women, chi sono le calciatrici della squadra toscana femminile di serie A? Conosciamole meglio.

La stagione di calcio femminile è entrata nel vivo, esattamente come quella degli uomini, perciò è importante conoscere le protagoniste di tale sport in Italia.

Questa volta ci dedichiamo alle ragazze che compongono la rosa della Fiorentina women, una delle squadre più forti del nostro campionato di serie A.

Fiorentina woman: ecco le giocatrici

Nel riportarvi i nomi delle calciatrici della squadra toscana, partiamo dal ruolo del portiere, ricoperto da Francesca Durante. Le altre due giocatrici che svolgono lo stesso ruolo in squadra sono Rebecca Tinti e la svedese Stephanie Ohrstrom.

Passando alla difesa nel team viola figurano le italiane: Alia Guagni, Alice Tortelli, Chiara Ripamonti e Martina Fusini. Ma anche la francese Laura Agard, la danese Janni Arnth Jensen e la belga Davina Philtjens.

Eccoci al centrocampo, dove militano le italiane Alice Parisi, Marta Morreale, Azzurra Corazzi, Marta Mascarello, Valery Vigilucci, Michela Catena e Greta Adami. Il reparto mediano è completato dalla danese Frederikke Skjodt Thogersen, dalla statunitense Jaelle Cordia e dalla tedesca Stephanie Breitner.

Per quanto riguarda l’attacco abbiamo le italiane Ilaria Mauro e Tatiana Bonetti. Completano il reparto offensivo l’australiana Lisa De Vanna, la spagnola Paloma Lazaro e la scozzese Lana Clelland.

Infine, tutte queste calciatrici della Fiorentina sono allenate da Antonio Cincotta, mister che ha guidato diverse formazioni femminili in passato, fra cui il Milan.

Le calciatrici della Fiorentina nella nazionale italiana

Fra le giocatrici della squadra toscana ce ne sono alcune spesso convocate dalla nazionale di calcio italiana. In particolare Alia Guagni, che ricopre il ruolo di titolare sulla fascia della difesa azzurra ed ha partecipato alla fortunata spedizione mondiale, della scorsa estate in Francia.

Stesso discorso vale per Ilaria Mauro, che ha anche segnato delle reti con la maglia dell’Italia. Chiudono la lista, delle giocatrici viola chiamate dalla CT Milena Bertolini anche per le qualificazioni ad Euro 2021: Alice Parisi, Greta Adami, Valery Vigilucci e Francesca Durante.

Lo stipendio delle giocatrici della Fiorentina woman

Dopo aver trattato l’argomento giocatrici che militano nella Fiorentina e quelle che sono state convocate dall’Italia, passiamo ora a quanto guadagnano queste atlete.

La premessa da fare è quella che, non essendo ancora riconosciute come professioniste, le giocatrici non possono sottoscrivere contratti, ma esclusivamente accordi privati. Ciò comporta l’obbligo di rinnovo ogni 12 mesi e un tetto allo stipendio annuo, pari a 30.658 € lordi, a cui possono aggiungersi dei rimborsi.

Per tali motivi, pur non avendo dati ufficiali al riguardo, è ipotizzabile che pure la calciatrice più pagata di questa squadra percepisca una somma compresa fra i 30.000 e i 40.000 euro. Chiaramente si tratta delle più note, molte di loro guadagneranno di meno. Ciò a riprova del gap ancora enorme che separa le calciatrici dai colleghi uomini, in termini economici.

Tuttavia, anche per esiste la possibilità di firmare contratti con gli sponsor, che ultimamente stanno aumentando in questo ambito, visto il crescente seguito. Ad esempio il gruppo La Rinascente, sponsor della squadra viola, ha voluto la capitana Guagni come sua testimonial per presentare le maglie. A tale scopo non conosciamo quanto abbia guadagnato, ma sicuramente in questo modo sarà riuscita ad integrare i sui introiti. Discorso analogo può essere fatto per le sue compagne di squadra.

Per ora sulla Fiorentina femminile è tutto, ma le news sul calcio donne non finiscono qui.

