Nazionale di calcio femminile Italia, la rosa della squadra di Milena Bertolini.

Con la ripresa di tutte le attività calcistiche internazionali, tornano in campo anche le squadre della Nazionale di calcio femminile che riprendono il loro cammino di qualificazione al prossimo Europeo. Vediamo quindi la nuova formazione dell’Italia femminile

Nazionale calcio femminile Italia: giocatrici

La CT Milena Bertolini, al vertice dell’organizzazione tecnica della nazionale azzurra femminile, prosegue un lavoro eccellente puntando sulla riconferma di tutte le giocatrici più esperte reduci dall’ultimo mondiale francese.

Tra queste non solo le giocatrici simbolo delle squadre del campionato italiano, Juventus in testa: come le riconfermatissime Giuliani, portiere della squadra campione d’Italia, Boattin e Bonansea. Ma anche le diverse giocatrici italiane che giocano nei campionati stranieri: è il caso di Elena Linari e di Alia Guagni, difensori di Bordeau e Atletico Madrid.

Tuttavia il momento per il nostro calcio femminile è buono: le norme che hanno portato tutte le squadre professionistiche a organizzarsi con una leva donne proprio come di una squadra Primavera e di una giovanile della Beretti sta a poco a poco portando interesse e attenzione anche sui talenti pià giovani che stanno ottenendo spazio e attenzione.

Italia femminile: le qualificazioni per l’Europeo

L’Italia femminile torna in campo dopo sei mesi di totale inattività a causa del coronavirus. La squadra si è ritrovata a Coverciano con un ruolino di marcia eccellente: otto vittorie consecutive dopo il mondiale, sei nelle qualificazioni europee e due nella Algarve Cup.

La grande sfida è quella con la nazionale danese, l’unica che sembra reggere il ritmo delle Azzurre. Ma prima di queste due partite decisive per il girone (passa direttamente solo la prima classifica, la seconda va ai play off) ci sono le partite contro Israele (Empoli, giovedì 10 settembre) e Bosnia Erzegovina (in trasferta a Zenica, martedì 22).

L’Italia, come la Danimarca, è a punteggio pieno: 18 punti in sei partite per le Azzurre, 15 punti in cinque partite per le danesi che vantano un vero e proprio attacco atomico e una differenza reti a +29 contro quella italiana a +17.

La CT Milena Bertolini dovrà fare a meno delle infortunate Sara Gama e Valentina Cernoia: 28 le calciatrici chiamate a Coverciano. Esordio per i difensori di Roma e Sassuolo Tecla Pettenuzzo e Maria Luisa Filangeri, ma anche per Lucia Di Guglielmo, Cecilia Prugna ed Elisa Polli, protagoniste di un ottimo avvio stagionale dell’Empoli insieme a Benedetta Glionna, che torna in Nazionale due anni e mezzo dopo la sua ultima convocazione.

Al rientro anche il portiere Francesca Durante e la centrocampista Flaminia Simonetti.

Nazionale di calcio femminile Italia: le convocate

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Francesca Durante (Hellas Verona), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Laura Fusetti (AC Milan), Elena Linari (Bordeaux), Tecla Pettenuzzo (AS Roma), Alice Tortelli (Fiorentina), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Alia Guagni (Atletico Madrid), Valentina Bergamaschi (AC Milan), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

Centrocampiste: Manuela Giugliano (AS Roma), Marta Mascarello (Fiorentina), Aurora Galli (Juventus), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter), Cecilia Prugna (Empoli), Arianna Caruso (Juventus);

Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (AC Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), Stefania Tarenzi (FC Inter), Barbara Bonansea (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli), Elisa Polli (Empoli).

La storia della nazionale di calcio femminile Italia

La Nazionale azzurra di calcio femminile ha una storia relativamente recente e vanta comunque più di cinquant’anni di vita avendo fatto il suo esordio al torneo di Viareggio il 23 febbraio del 1968.

Il Mondiale disputato in Francia lo scorso anno e vinto dalla fortissima nazionale americana, è stato il terzo della storia delle Azzurre. Un cammino che si è interrotto ai quarti di finale contro l’Olanda dopo che l’Italia aveva finto il proprio girone di qualificazione con due vittorie su Australia e Giamaica e una sconfitta contro il Brasile, che per altro è finito dietro le Azzurre in classifica per via di una peggiore differenza reti.

I quarti di finale del Mondiale restano l’obiettivo da superare in vista della prossima edizione, in programma nel 2023 in Australia e Nuova Zelanda.

Ma prima di pensare al Mondiale le Azzurre dovranno conquistare l’accesso all’Europeo del prossimo anno in programma in Inghilterra. L’Italia vanta undici presenze alla fase finale del campionato continentale con due secondi posti, nel 1993 e nel 1997. Ma la squadra di Bertolini ha davvero la possibilità di fare un salto di qualità in considerazione di un momento davvero eccellente del calcio femminile italiano.

Vedi anche: Calendario calcio femminile serie A