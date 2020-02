Woman Verona Hellas femminile serie a, chi sono le giocatrici e l’allenatore. La rosa del Verona Calcio donne e quanto guadagnano

L’Hellas Verona è una delle squadre che gioca nel campionato di calcio di serie A femminile 2019/ 2020 Parliamo di una delle formazioni storiche di questo torneo, visto che vi prende parte per la ventitreesima stagione sportiva consecutiva.

Scopriamo allora chi sono le donne che compongono la rosa dell’Hellas Verona calcio, per poi capire quanto guadagnano.

Vedi anche: Calendario serie A femminile

Le calciatrici del Verona femminile: la rosa

Iniziamo dai portieri, i pali della squadra veneta sono difesi dalle italiane Alessia Gritti, Camilla Forcinella e Linda Fenzi.

La difesa è composta solo da atlete italiane: Michela Ledri, Laura Perin, Sofia Meneghini, Sara Mella, Giorgia Motta, Anna Cavalca, Ilaria Lazzari e Stefania Zanoletti.

Arriviamo poi al centrocampo gialloblu, dove troviamo Bianca Giulia Bardin, Rossella Sardu, Elena Nichele e Lucrezia Salimbeni. Completa il reparto l’unica giocatrice straniera della squadra veneta, ossia la canadese Madison Solow.

L’attacco del Verona femminile è composto da Sofia Cantore, Valeria Pirone, Sara Baldi, Veronica Pasini e Benedetta Glionna.





L’allenatore di questa squadra è Matteo Pachera, ex calciatore che in carriera ha militato nei campionati maschili di serie B, C e D.

Vedi anche: Juventus femminile chi sono le calciatrici

Giocatrici del Verona femminile convocate in nazionale

Nonostante il Verona abbia tante calciatrici di nazionalità italiana, solo una è stata convocata dalla CT Milena Bertolini in maglia azzurra. Stiamo parlando di Benedetta Glionna, l’attaccante gialloblù che partecipa alle partite delle azzurre per qualificarsi ai prossimi campionati europei femminile. Si tratta dello sbocco naturale per una ragazza che nonostante la giovane età (21) ha già giocato con le giovanili dell’Italia e con la Juventus woman in passato.

Non ci sono altre ragazze della squadra veneta che al momento fanno parte della nazionale di calcio femminile. Questo perché non stiamo parlando di uno dei team più forti del nostro massimo torneo per donne. Tuttavia Verona è nota per essere la piazza ideale dove mettere in luce calciatrici di buon talento, in prospettiva.

Quanto guadagnano le calciatrici dell’Hellas Verona woman

Quando si parla di guadagno nel calcio femminile è necessario fare una premessa: le atlete ancora oggi non sono considerate delle professioniste. Questo comporta una serie di differenze significative rispetto a quanto avviene per il calcio maschile.

In primo luogo, infatti, le calciatrici del Verona e di tutte le altre squadre del campionato di serie a woman, non possono firmare contratti. Per tale ragione devono sottoscrivere accordi privati rinnovabili solo annualmente, mentre gli uomini sono soliti firmare contratti pluriennali.

Poi c’è l’aspetto economico, non essendo professioniste il compenso massimo che le calciatrici possono percepire è pari a 30.658 euro lordi l’anno. Ciò è dunque quanto guadagnano al massimo le calciatrici dell’Hellas Verona, salvo qualche aggiunta derivante dai rimborsi spesa.

Vi immaginate un calciatore guadagnare cifre simili? Impensabile, se non nelle categorie inferiori. Questo a conferma di una disparità di trattamento ancora troppo evidente fra uomini e donne nel mondo del calcio.

Vedi anche: I 10 calciatori italiani più pagati in serie A Classifica

Esiste comunque una cosa che accomuna le calciatrici ai colleghi uomini, ossia la possibilità di aumentare le proprie entrate grazie alle sponsorizzazioni. Ad esempio la già citata Benedetta Glionna è stata recentemente testimonial di un evento del famoso marchio sportivo Nike, insieme all’attaccante del Verona maschile Pazzini.

Chiaramente non è noto il guadagno ricevuto per questo, ma sicuramente parliamo di una somma che ha aumentato le sue entrate. Un discorso analogo può essere fatto per tutte le sue colleghe del Verona e del campionato femminile.

Abbiamo finito con tutto quello che c’è da sapere sulle ragazze che giocano con l’Hellas Verona. Se siete interessati a conoscere anche le calciatrici delle altre squadre di Serie A woman, ecco alcuni articoli che fanno per voi.

Vedi anche: