Calcio femminile, date orari e calendario di tutte le partite del campionato di calcio serie a donne, e dove vederle in streaming

La Seria a femminile si avvia verso il momento più avvincente della stagione calcistica 2019-20, visto che mancano poche partite al termine. Una volta disputati gli incontri rimasti sapremo chi si aggiudicherà lo scudetto, chi si qualificherà alla prossima Champions League e chi retrocederà in Serie B.

Sui risultati finali inciderà il calendario di tutte le partite ancora in programma nella Seria A femminile 2019 2020.

Vedi anche: Juventus Woman calendario partite 2020

Calendario serie A femminile calcio 2020

Il massimo torneo di calcio italiano woman si trova nel girone di ritorno e attualmente mancano 8 giornate al termine. La fine della stagione calcistica femminile è prevista dopo la 22° giornata, il 16 maggio 2020, ma intanto ci sono ancora diversi incontri da disputare.

Ecco dunque il calendario completo delle partite (suddivise per giornate) ancora da giocare, da qui al termine del campionato di calcio di Serie A femminile.

Giornata 15

Bari-Florentia, 15 febbraio ore 12:00

Tavagnacco-Milan, 15 febbraio ore 12:00

Fiorentina-Sassuolo, 15 febbraio ore 14:30

Orobica-Empoli, 15 febbraio ore 14:30

Roma-Verona, 15 febbraio ore 14:30

Juventus-Inter, 16 febbraio ore 12:20

Giornata 16

Verona-Juventus, 22 febbraio ore 14:25

Empoli-Tavagnacco, 22 febbraio 14:30

Florentia-Orobica, 22 febbraio 14:30

Inter-Bari, 22 febbraio 14:30

Milan-Fiorentina, 22 febbraio 14:30

Sassuolo-Roma, 22 febbraio 14:30

Giornata 17

Empoli-Verona, 21 marzo ore 14:30

Fiorentina-Bari, 21 marzo ore 14:30

Juventus-Milan, 21 marzo ore 14:30

Orobica-Inter, 21 marzo ore 14:30

Roma-Florentia, 21 marzo ore 14:30

Tavagnacco-Sassuolo, 21 marzo ore 14:30

Giornata 18

Bari-Orobica, 28 marzo ore 14:30

Florentia-Empoli, 28 marzo ore 14:30

Inter-Tavagnacco, 28 marzo ore 14:30

Juventus-Roma, 28 marzo ore 14:30

Sassuolo-Milan, 28 marzo ore 14:30

Verona-Fiorentina, 28 marzo ore 14:30

Giornata 19

Empoli-Bari, 18 aprile ore 15:00

Fiorentina-Juventus, 18 aprile ore 15:00

Inter-Sassuolo, 18 aprile ore 15:00

Milan-Florentia, 18 aprile ore 15:00

Orobica-Verona, 18 aprile ore 15:00

Tavagnacco-Roma, 18 aprile ore 15:00

Giornata 20

Bari-Milan, 25 aprile ore 15:00

Fiorentina-Empoli, 25 aprile ore 15:00

Florentia-Sassuolo, 25 aprile ore 15:00

Juventus-Orobica, 25 aprile ore 15:00

Roma-Inter, 25 aprile ore 15:00

Verona-Tavagnacco, 25 aprile ore 15:00

Giornata 21

Bari-Juventus, 9 maggio ore 15:00

Inter-Fiorentina, 9 maggio ore 15:00

Milan-Verona, 9 maggio ore 15:00

Orobica-Roma, 9 maggio ore 15:00

Sassuolo-Empoli, 9 maggio ore 15:00

Tavagnacco-Florentia, 9 maggio ore 15:00

Giornata 22

Empoli-Milan, 16 maggio ore 15:00

Fiorentina-Orobica, 16 maggio ore 15:00

Florentia-Inter, 16 maggio ore 15:00

Juventus-Tavagnacco, 16 maggio ore 15:00

Roma-Bari, 16 maggio ore 15:00

Verona-Sassuolo, 16 maggio ore 15:00

Serie a femminile partite: dove vederle

Osservando le date e gli orari del calendario, avrete notato che dalla giornata 17 in poi sono uguali per tutte le squadre. Tuttavia alcune partite potrebbero subire delle variazioni di orario nelle prossime settimane, di cui vi daremo aggiornamenti.

Tali variazioni tengono conto anche delle esigenze televisive di chi trasmette questi eventi calcistici. Le partite del campionato di Serie A woman sono trasmesse su Sky sport e in streaming su Sky Go.

Non è tutto però, visto che non tutte le sfide hanno copertura televisiva su Sky, esistono anche altre possibilità per vederle. Ad esempio i tifosi e le tifose della Juventus woman, possono guardare le partite della squadra bianconera su Juventus Tv. Inoltre, anche l’Inter femminile trasmette i suoi incontri in streaming sulla piattaforma Inter Tv.

Abbiamo finito con tutte le partite della serie a femminile in programma nel 2020, ma le notizie sullo sport non finiscono qui.

Vedi anche: