Giocatori Milan, la formazione ufficiale 2020-21. Allenatore, calciatori e proprietà dell’AC Milan la squadra italiana che ha vinto di più nel mondo

Giocatori Milan 2020 -21, la formazione, i ruoli, il valore e profilo dei giocatori della squadra rossonera. Storia, palmares e tutte le caratteristiche della società italiana di calcio più vincente in Europa, oggi prima in classifica nela campionato di serie A.

Gianluigi Donnarumma – Portiere

Tra i portieri più richiesti del mercato, con un valore superiore ai 60 milioni di euro, ‘Gigio’ Donnarumma è stato riconfermato nel Milan di Piola nonostante moltissime offerte. Il suo contratto è in scadenza a giugno ma la trattativa per un rinnovo a lunghissimo termine sono a buon punto perché il portiere, nato con le giovanili del Milan, ha espresso il desiderio di vincere con la squadra rossonera.

Alessio Romagnoli – Difensore

Arrivato dalla Roma nell’estate di cinque anni fa, Romagnoli è di fatto un veterano di questo Milan a dispetto dei suoi 25 anni. Centrale, e all’occorrenza utile anche sui lati della difesa, il giocatore è diventato una pedina fondamentale per la squadra conquistando un ruolo di rilievo anche con la maglia della Nazionale in vista del prossimo Europeo.

Theo Hernandez – Difensore

Seconda stagione nel Milan AC per il giocatore arrivato a San Siro dal Real Madrid. Un primo anno più che positivo che ha visto le sue quotazioni crescere sia da un punto di vista tecnico che di valore del cartellino valutato ormai intorno ai 50 milioni di euro. Il suo contratto scadrà nel 2024.

Davide Calabria – Difensore

Un altro prodotto del vivaio rossonero che in pochi anni ha saputo guadagnarsi uno spazio importante in prima squadra, conquistando la sua prima convocazione in Azzurro dove le sue presenze si stanno facendo via via sempre più frequenti. Con un contratto valido fino al giugno del 2022, il 23enne originario di Brescia è considerato uno dei difensori più interessanti della nuova generazione di talenti italiani.

Andrea Conti – Difensore

Un altro talento che a San Siro ha trovato spazio, fiducia e credibilità e che con il passare delle settimane è diventato una certezza. Conti, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, è al Milan da tre anni e dopo una lunga esperienza con gli Azzurrini fin dalla Under 15 fino alla Under 21 dove ha accumulato ben 17 presenze, ha vissuto anche la gioia del suo esordio nella Nazionale maggiore.

Sandro Tonali – Centrocampista

É arrivato in rossonero con un biglietto da visita importante, un investimento da 35 milioni di euro per strapparlo al Brescia dove calcisticamente è nato e cresciuto. Diciassette presenze con la nazionale giovanile azzurra, Tonali è un giovane di grandissima prospettiva che, a soli venti anni, è chiamato a dimostrare qualcosa di significativo fin dalla sua prima stagione al Milan. Contratto valido fino al giugno 2022.

Ismael Bennacer – Centrocampista

Il 24enne francese di origine algerina Ismael Bennacer è un’altra delle grandi scommesse vinte dal tecnico rossonero Pioli che a poco a poco lo ha inserito nella struttura del centrocampo titolare con sempre maggiore spazio e responsabilità. Dopo molte esperienze all’estero e la grande occasione nell’Arsenal, Bennacer – che lo scorso anno ha firmato un quinquennale – ha scelto il Milan e l’Algeria con cui spera di potersi qualificare al prossimo Mondiale del 2024. Vale 35 milioni, tre volte quello che l’Empoli pretese per il suo cartellino solo un anno fa.

Franck Kessié – Centrocampista

Centrocampista con i piedi da regista, il passo da mediano e la visione di gioco di un ottimo trequartista, Kessié è il modello di un giocatore moderno, in grado di gestire tanti ruoli in spazi diversi. Nato in Costa d’Avorio è stato portato in Italia da un talent scout dell’Atalanta pronto a scommettere sul suo lavoro. Una scommessa già vinta considerando che Kessie si sta dimostrando un giocatore già maturo per grandi traguardi.

Hakan Calhanoglu – Centrocampista

É durato parecchio l’ambientamento di Calhanoglu in rossonero: arrivato al Milan nel 2015 dal Bayer Leverkusen, il giocatore turco ha faticato a trovare il suo spazio ma la sua duttilità è stata una delle chiavi di lettura grazie alle quali il tecnico Stefano Pioli lo ha voluto riconfermare e responsabilizzare. Contratto in scadenza per lui, con diverse opzioni di mercato anche se quasi certamente il Milan farà di tutto per trattenerlo.

Brahim Diaz – Centrocampista

Arrivato nella squadra del Milan in prestito dal Real Madrid, che per altro lo rivorrebbe indietro alla fine di questa stagione, Brahim Diaz si è rivelato un giocatore di talento. Molto veloce e versatile, diaz è perfetto negli schemi di Pioli che cercano molto spesso la profondità e il movimento sulle fasce. É proprio qui che questo ragazzo di origine marocchina, ma punto di forza della nazionale spagnola giovanile, si trova assolutamente a suo agio, esaltandosi nell’uno contro uno.

Ante Rebic – Attaccante

Il Milan è la grande occasione per questo attaccante croato di grandissimo talento che nel corso delle sue ultime stagioni ha avuto difficoltà nell’esprimersi con continuità. Fiorentina, Lipsia, Verona, Eintracht e infine Milan. Rebic ha cambiato molte maglie nel corso delle ultime cinque stagioni trovando in Stefano Pioli, che lo ha richiamato in rossonero dopo un prestito a Francoforte, un solido estimatore. Contratto di cinque anni.

Samu Castillejo – Attaccante

Terza stagione nella formazione del Milan per questo attaccante esterno arrivato in Italia dal Villarreal. Anche per lui un ambientamento lungo e non semplicissimo. Ma di fronte alle possibilità di mercato e di un buon guadagno, la società non ha avuto dubbi nel riconfermarlo per garantirgli più spazio e un ruolo di maggiore dinamismo sulla fascia destra.

Zlatan Ibrahimovic- Attaccante

All’alba dei suoi 40 anni, il tempo non sembra passare per Zlatan Ibrahimovic che ha scelto il Milan per chiudere la sua carriera. Anche se al momento il fuoriclasse non sembra avere alcuna intenzione di chiudere nulla. Gioca, diverte, fa discutere con la sua personalità dirompente e i suoi numeri che lo rendono uno dei pochissimi giocatori in attività in grado di essere davvero determinante. Una garanzia…

Rafael Leao – Attaccante

Alla ricerca di un attaccante veloce e dinamico, che sapesse interfacciarsi bene con le percussioni laterali di Castillejho e Rebic ma anche con l’imprevedibilità di Ibrahimovic, il Milan ha scelto questo giovane giocatore portoghese di origine angolana. Cresciuto nello Sporting Lisbona dove ha fatto il suo esordio giovanissimo tra i professionisti, Rafael Leao ha già dimostrato sul campo di poter regalare grandi soddisfazioni ai tifosi. Vede bene la porta, è scaltro e non teme in alcun modo il confronto palla a terra risultando spesso decisivo anche di testa. Un vero attaccante moderno.

Stefano Pioli – Allenatore

Destinato a fare da traghettatore in vista dell’annunciato arrivo del tedesco Rangnick, Pioli ha convinto tutti circa la qualità del suo progetto. Umile, modesto, estremamente attento all’aspetto tecnico ma anche a quello dello spogliatoio. Pioli ha saputo convincere la dirigenza ma soprattutto i tifosi con risultati concreti che hanno visto il Milan cambiare completamente marcia per arrivare a conquistarsi un posto in Europa e ora la prima posizione in classifica. Ha saputo gestire la personalità non semplicissima di Ibrahimovic, lanciando tanti giovani e garantendo continuità. Il progetto Milan, ora, è cosa sua.

La proprietà dell’AC Milan

Dopo la lunga epopea caratterizzata dai trionfi in Italia e in Europa con Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, il Milan si è riorganizzato. Il club ha ritrovato una certa stabilità dopo l’ingresso in società del fondo d’investimento americano Elliott che dal luglio del 2018 è subentrato all’imprenditore cinese Li Yonghong. La proprietà cinese di fatto non era mai riuscita a dare una struttura e una vera organizzazione manageriale al club. Ora le cose sono molto diverse.

Alla guida della società il presidente Paolo Scarioni coadiuvato dal responsabile amministrativo Ivan Gazidis, e da due leggende rossonere come Paolo Maldini, responsabile dell’area tecnica, e Franco Baresi, vice-presidente onorario.

Il Palmares del Milan AC

Il Milan è stata una delle prime società calcistiche fondata ufficialmente in Italia. Milan, come Genoa, la prima società in assoluto del nostro paese. E dunque all’inglese perché inglesi furono i primi fondatori e giocatori del club, nato nel 1899. La società rossonera contende con una decina di milioni di tifosi circa, la palma di secondo club più seguito d’Italia ai cugini dell’Inter.

Vanta 18 titoli nazionali, cinque Coppa Italia, sette Supercoppa Italiana e ben diciotto trofei internazionali. Il Milan è la squadra italiana che ha vinto di più nel mondo. Sette le Coppa dei Campioni, un titolo Mondiale per Club, tre Coppe Intercontinentali, due Coppe delle Coppe e cinque edizioni di Supercoppa Europea.

L’ultimo titolo italiano risale al 2011, l’ottavo scudetto dell’era Berlusconi. Da allora il Milan si è aggiudicato solo due edizioni di Supercoppa Italiana, la seconda delle quali vinta nel 2016, ultimo trofeo a oggi, vinto in finale ai calci di tigore con la Juventus che aveva vinto titolo e Coppa Italia.

