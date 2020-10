Giocari Inter, la formazione ufficiale 2020-21. Allenatore, calciatori e proprietà dell’Inter Footbal Club.

La formazione ufficiale dell’Inter tra acquisti cessioni e rinnovi Ecco la rosa della squadra neroazzurra 2020 2021, i ruoli dei giocatori della squadra milanese, e di chi è l’Inter 1908 oggi.

Samir Handanovic – Portiere

Ancora due stagioni in azzurro per il portiere sloveno che diventa così il più longevo tra i giocatori in rosa essendo arrivato all’Inter già nel 2012. Fin del giorno del suo arrivo insegue un successo assoluto e un trofeo, cosa che il portiere ha definito “una splendida ossessione” che vuole assolutamente concretizzare prima della fine della sua carriera.

Stefan De Vrij – Difensore

Riconfermatissimo dopo l’arrivo della scorsa stagione il difensore olandese che al momento è uno dei giocatori più valutati e più pagati al mondo nel suo ruolo appunto nonostante le molte voci di mercato e le tante offerte, De Vrij resta l’anello centrale della colonna vertebrale difensiva dell Inter di Conte.

Alessandro Bastoni – Difensore

Resta al suo posto al centro della difesa anche Alessandro Bastoni, arrivato due stagioni fa dopo una splendida stagione nell’Atalanta e il prestito al Parma in un percorso di costante crescita di rendimento che al momento lo vede all’apice della sua valutazione del mercato con cartellino che sfiora i 50 milioni di euro.

Marcelo Brozovic – Mediano

Accantonata una stagione non facile e un po’ altalenante il mediano croato è pronto per la sua quinta stagione in nerazzurro per correre per grandi obiettivi. Nelle sue prime quattro stagioni all’Inter ha firmato 23 gol e 25 assist.

Nicolò Barella – Centrocampista

Seconda stagione in nerazzurro per il centrocampista che vede notevolmente consolidato anche il suo rapporto con la nazionale punto una vera e propria evoluzione tattica quella di Barella nell’Inter di Conte che lo ha utilizzato praticamente in tutte le posizioni del centrocampo.

Arturo Vidal – Centrocampista

È una delle grandi scommesse di Antonio Conte che lo richiama dal disastro con il Barcellona per offrirgli un’opportunità di rilancio che è anche personale punto il giocatore cileno, forte di quattro stagioni nelle quali ha vinto praticamente quasi tutto con la Juventus. Riparte praticamente da zero e dovrà guadagnarsi non solo il posto in squadra ma anche la sua stessa credibilità.

Achraf Hakimi – Centrocampista

Ecco il nuovo gioiellino che fa girare la testa ai tifosi nerazzurri. Nato in Spagna da genitori di origine marocchina, ha deciso coraggiosamente di vestire la maglia della nazionale nordafricana nonostante avesse la possibilità anche di indossare la divisa delle furie rosse. Arriva in nerazzurro con un contratto importante, di 5 anni e un valore di mercato che supera i 60 milioni di euro. Le sue prime uscite sono state molto incoraggianti. Arriva dal Borussia Dortmund dove i tifosi hanno contestato la dirigenza dopo la decisione di cederlo.

Christian Eriksen – Centrocampista

Si può considerare il vero nuovo grande acquisto dell’Inter, considerando il fatto che è arrivato a gennaio, con un esoso passaggio dal Tottenham e non ha mai avuto la possibilità di mettersi in mostra perché il campionato è stato sospeso quasi subito dopo per via della pandemia Coronavirus. Il trequartista danese si affaccia al campionato italiano con grande curiosità e un talento innato che chiede solo di trovare spazio punto con la conferma di Conte, che lo aveva fortissimamente voluta in nerazzurro, la sua posizione è ovviamente rafforzata.

Ivan Perisic – Centrocampista

Persic è un altro dei veterani della squadra nerazzurro, grandissimo talento che nonostante un andamento un po’ ondivago e incostante si conferma uno dei punti di forza di un centrocampo capace di rompere il gioco avversario ma anche di ripartire e di ricostruire. Ha deciso di restare nonostante mai come quest’anno avesse altre proposte di mercato. Ancora due stagioni di contratto.

Romelu Lukaku – Attaccante

E’ stato il primo giocatore che dopo la delusione della sconfitta nella finale di Europa League, molto prima che fosse ufficializzato il ritorno di Conte, ha deciso di sposare la causa dell’Inter dedicando un post lungo e appassionato alla tifoseria nerazzurra nella quale diceva che le sconfitte sono un buon allenamento per la vittoria. Il suo primo anno in nerazzurro lo vede definitivamente maturato, a volte addirittura travolgente con 34 gol (23 dei quali in campionato e nove tra Europa e Champions League).

Lautaro Martinez – Attaccante

La proprietà dell’Inter ha rinunciato a un sacco di soldi, si parla di offerte vicine ai 90 milioni di euro, pur di non privarsi del suo numero 10 argentino, l’unico che lo scorso anno insieme a Lukaku ha dimostrato di poter fare la differenza in campo. Per il giocatore, ventitre anni, la prossima è la stagione più importante. Quella del successo o quella dell’inevitabile partenza di fronte a un mercato che – in caso di ulteriore fallimento nella corsa a un trofeo – lo chiamerebbe in termini forse definitivi fuori dal club.

Andrea Pinamonti – Attaccante

Interessante la storia di questo giovane talento, nato e cresciuto nell’Inter giovanile che la squadra nerazzurra ha dovuto pagare e tanto per riscattarlo dal Genoa dove lo scorso anno, con 32 presenze, cinque gol e due assist, Pinamonti si è messo in luce al punto da richiamare l’attenzione di Conte. Diventa un preziosissimo elemento che arricchisce la panchina nerazzurra in vista di una stagione difficile e problematica, con tante partite e scadenze.

Antonio Conte – Allenatore

Il tecnico è rimasto al suo posto nonostante lo sfogo che dopo la delusione per la sconfitta nella finale di Europa League sembrava facesse presagire una sua possibile partenza. La proprietà dell’Inter e il presidente Steven Zhang lo hanno responsabilizzato rinforzando ulteriormente la squadra con nuovi arrivi importanti. E’ un dato di fatto che la squadra non centra un trofeo da dieci anni, in Italia e in Europa e che gli ultimi anni si sono rivelati molto sofferti per la tifoseria nerazzurra che chiede risultati concreti.

La proprietà Inter

Entrato in corsa come presidente del club a soli 26 anni nel 2018, il cinese Steven Zhang affronta la sua seconda stagione come massima carica dirigenziale dell’Inter. É il ventunesimo presidente nella storia del club. Zhang aveva preso il posto dell’imprenditore indonesiano Eric Thohir che nel 2013, due anni dopo lo storico triplete di Mourinho, aveva rilevato il club da Massimo Moratti.

Zhang rappresenta il colosso Suning, holding cinese che detiene la maggioranza delle quote del club (il 68%) e che è attivissimo nei settori di grande distribuzione, produzione di articoli di elettronica e che al momento risulta la società privata più ricca e importante della Cina con un fatturato annuo di 100 miliardi di euro e quasi 300mila dipendenti in tutto il mondo. Alle spalle di Zhang il vice presidente, Javier Zanetti e l’amministratore delegato Beppe Marotta che insieme ad Alessandro Antonello è stato inserito anche nel consiglio di amministrazione del club.

Il Palmares

L’Inter, fondata nel 1908 da 44 consiglieri dissidenti del vecchio Milan, è la seconda squadra italiana nel mondo per numero di tifosi (dati ufficiosi IFTTS confermati da una indagine pubblicata nel 2018 da La Repubblica), con poche decine di migliaia di supporters più dei cugini rossoneri e alle spalle della Juventus.

L’Inter nei suoi 112 anni di storia ha conquistato 18 titoli nazionali, sette edizioni di Coppa Italia, cinque Supercoppa Italiana. In ambito internazionale l’Inter ha vinto tre Coppa dei Campioni-Champions League (nel 1964, 1965 con Herrera e nel 2011 con Mourinho), altrettante Coppa Uefa (1991, 1994 1998), due Coppa Intercontinentale (1964 e 1965) una Coppa del Mondo per Club nel 2010.