View this post on Instagram

Oggi inizia una nuova avventura. La passione e l’ambizione sono quelle di sempre e sono pronto a condividerle con il mio giovane team! Ringrazio la Juventus per la stima e la fiducia. Ci vediamo in campo! ⚪️⚫️ @juventus . A new adventure starts today. I’m ready to share my lifelong passion and ambition with my young team. I want to thank Juventus for their esteem and trust. See you on the pitch ⚪️⚫️