Milan e Inter, quante Champions League hanno vinto in totale? E quante finali hanno giocato? Il Milan di più, ma l’ultimo successo è dei nerazzurri.

Milan e Inter si affrontano nelle semifinali di Champions League 2023 in un doppio confronto che deciderà chi andrà in finale per provare a vincere la coppa dalle grandi orecchie. Quindi una delle due squadre di Milano potrebbe arricchire la sua bacheca di successi, già ricca viste le numerose vittorie ottenute in passato da entrambi i club.

Ma esattamente quante Champions hanno vinto rossoneri e nerazzurri? E a quante finali hanno partecipato? Ne parliamo in questo articolo, senza però limitarci al palmares delle due squadre, ma entrando nel dettaglio di pronostici e previsioni sulla possibile vittoria finale del trofeo nel 2023.

Chi ha vinto più coppe dei campioni fra Milan e Inter?

Il Milan nella sua storia calcistica ha vinto 7 Champions League, numero che le consente di essere la squadra italiana con più successi in assoluto in questa competizione. Infatti, l’Inter ha vinto la coppa dei campioni per 3 volte, ossia quattro in meno rispetto ai cugini del diavolo.

Tuttavia la beneamata è l’ultima società italiana ad aver alzato il trofeo per club più importante d’Europa, nel 2010. Di conseguenza sommando le vittorie dei due club, il numero di volte totale in cui la UEFA Champions League è stata vinta da Milan e Inter è pari a 10.

Quante finali di Champions hanno giocato Milan e Inter?

Il numero di finali Champions giocate dalle due formazioni è uguale a 16: il Milan ne ha disputate 11 (vincendone 7 e perdendone 4) mentre l’Inter ne ha giocate 5 (vincendone 3 e perdendone 2).

Insomma entrambe le squadre hanno numeri molto importanti in questa competizione. Tuttavia il paradosso di questa stagione è che nonostante Milan e Inter si giochino un’altra finale per vincere la Champions in corso, nessuna delle due ha certezza che giocherà la prossima edizione. Infatti in campionato attualmente entrambe stanno lottando per arrivare al quarto posto, l’ultimo utile per avere il pass qualificazione alla coppa dei campioni 2023-24, insieme ad altre squadre italiane.

Quando ha vinto la Champions il Milan?

I 7 successi della squadra rossonera in questa competizione sono arrivati nelle seguenti edizioni:

1962/63 vincendo 2-1 la finale contro il Benfica 1968/69 con la vittoria per 4-1 contro l’Ajax in finale 1988/89 superando 4-0 la Steaua Bucarest nella finalissima 1989/90 con vittoria per 1-0 sul Benfica 1993/94, grazie al successo per 4-0 sul Barcellona in finale 2002/03, con il successo ai calci di rigore contro la Juventus nella finalissima 2006/07 battendo in finale il Liverpool 2-1.

Quante volte si sono incontrate Milan e Inter in Champions?

I derby di Champions League fra le due squadre milanesi sono 4 finora, ma con le due partite in calendario il 10 e il 10 maggio 2023 diventeranno 6. L’ultimo precedente risale al 2005 durante i quarti di finale, con il Milan che vinse 2-0 la gara di andata, mentre al ritorno la partita fu interrotta per il lancio di un petardo al portiere rossonero e finì 3-0 a tavolino per il diavolo.

Prima ancora nel 2003, il derby di Champions si giocò in semifinale, anche in quella occasione passò il turno il Milan, ma grazie a due pareggi (0-0 all’andata e 1-1 al ritorno) in virtù del regolamento che all’epoca premiava i gol in trasferta, ma che oggi non vale più. Tutte le altre volte che le due squadre si sono incontrate si è trattato di altre competizioni. Vale a dire il campionato di Serie A, la Coppa Italia, la Supercoppa italiana eccetera.

Inter-Milan previsioni e pronostici Champions League 2023

Guardando i precedenti in coppa dei campioni e il numero di trofei vinti, il Milan sembrerebbe favorito. Tuttavia si tratta di vittorie lontane nel tempo e da allora molte cose sono cambiate. In questo momento anche se i rossoneri hanno eliminato il Napoli ai quarti di finale, l’Inter non sembra inferiore ai cugini, anzi. Tanto che il pronostico è alla pari dando un’occhiata alle quote dei bookmakers, anzi in alcuni casi i nerazzurri sono leggermente favoriti.

Infatti la quota Inter vincente Champions (vale a dire che i nerazzurri battano prima i rossoneri in semifinale e poi la vincente fra Real Madrid e Manchester City in finale) al momento è pari a 7 per il bookmaker Lottomatica. Mentre lo stesso evento è pagato a quota 8 per il Milan, quindi per lo stesso quotista meno probabile.

Dove vedere le semifinali di Champions fra Inter e Milan

In principio le due partite dovevano essere trasmesse in esclusiva su Amazon prime video per l’andata e su Infinity per il match di ritorno. Tuttavia a seguito dell’intervento dell’Agcom che ha giudicato l’evento di interesse nazionale si è reso necessario trasmetterli anche gratis e in Tv. Per questo la partita di andata del 10 maggio 2023 si potrà guardare in diretta e in chiaro su Tv8. Mentre il ritorno del 16 maggio sarà trasmesso in diretta gratuita su Canale 5.

Chi invece vuole seguire la partita allo stadio San Siro deve sapere che i biglietti si stanno esaurendo velocemente, sia per i tifosi di casa che nel settore ospite. Detto questo non ci resta che augurarvi buon euro-derby della madonnina a tutti e che vince il migliore.