Calciomercato Inter: acquisti, cessioni, possibile formazione 2023/2024. Le ultime news di mercato sui nerazzurri.

Inter previsioni formazione 2023/24. I nerazzurri dopo una stagione conclusa con il terzo posto in campionato, la vittoria della Coppa Italia e la finale di Champions persa contro il City, sono pronti per il nuovo campionato.

L’obbiettivo è quello di tornare a lottare per vincere lo scudetto in Serie A e magari provare di nuovo ad arrivare fino in fondo nella Champions League 2023-24. Per riuscirci l’Inter sta cercando di rinforzare la propria rosa e renderla maggiormente competitiva nella prossima Serie A. Gli uomini mercato nerazzurri sono già al lavoro per bloccare i pezzi pregiati e inserire quegli elementi capaci di fare la differenza.

Inter, calciomercato estivo 2023

Già dal mese di giugno il mercato Inter estate 2023 è stato ricco di acquisti e cessioni. Ma anche attualmente e fino al 31 agosto 2023, alcuni giocatori lasceranno la rosa a disposizione di Inzaghi e altri ne arriveranno

Da anni il duo Marotta-Ausilio lavora con ingaggi a parametri zero o prestiti biennali ed è probabile che anche questa sessione estiva non faccia eccezione, considerando che il bilancio dell’Inter non è così roseo. L’altra strada da percorrere è quelle di cessioni eccellenti in grado di portare liquidità e plusvalenze, da reinvestire in nuovi acquisti.

Calciomercato Inter cosa vogliono i tifosi

Dopo aver sfiorato il sogno della vittoria della Champions tifosi dell’Inter vogliono vincere. Pertanto pretendono la conferma degli uomini migliori senza cessioni o perlomeno l’acquisto di nuovi calciatori.

Tuttavia Onana, il portiere del Camerun molto importante nella passata stagione interista è uno dei principali indiziati per sistemare le casse. Inoltre vogliono qualche acquisto di prima fascia che consenta a Simone Inzaghi di avere qualche alternativa di valore.

Chi va via dall’Inter: cessioni mercato 2023

Fino ad ora sono 7 i giocatori che hanno già ufficialmente lasciato l’internazionale. Ecco chi sono e dove sono andati a giocare e quali cifre ha incassato la società del presidente Zhang caso per caso:

Milan Skriniar , difensore slovacco passato ai francesi del PSG a parametro zero, visto che il suo contratto con l’Inter era scaduto.

, difensore slovacco passato ai francesi del PSG a parametro zero, visto che il suo contratto con l’Inter era scaduto. Marcelo Brozovic, centrocampista croato ceduto in Arabia all’Al-Nassr (la squadra dove gioca Cristiano Ronaldo) per circa 18 milioni di euro.

centrocampista croato ceduto in Arabia all’Al-Nassr (la squadra dove gioca Cristiano Ronaldo) per circa 18 milioni di euro. Danilo D’Ambrosio, difensore italiano svincolato dopo la scadenza del suo contratto

difensore italiano svincolato dopo la scadenza del suo contratto Edin Dzeko, attaccante bosniaco che ha lasciato l’Inter ha parametro zero, firmando con i turchi del Fenerbahce

attaccante bosniaco che ha lasciato l’Inter ha parametro zero, firmando con i turchi del Fenerbahce Roberto Gagliardini, centrocampista italiano che ha firmato con il Monza dopo essersi svincolato dalla beneamata.

centrocampista italiano che ha firmato con il Monza dopo essersi svincolato dalla beneamata. Raoul Bellanova, esterno destro italiano che era in prestito all’Inter dal Cagliari, ma non è stato riscattato, quindi è andato al Torino.

esterno destro italiano che era in prestito all’Inter dal Cagliari, ma non è stato riscattato, quindi è andato al Torino. Alex Cordaz, portiere che ha lasciato l’Inter per andare all’Al Nasr in Arabia.

Poi ci sono i due portieri della stagione calcistica 2022-23 ovvero Unai Onana e Samir Handanovic che potrebbero lasciare i nerazzurri. Il primo è a un passo da essere ceduto al Mancester United per 55 milioni più bonus.

Allo sloveno invece è scaduto il contratto e non è ancora chiaro se gli verrà rinnovato o meno per il futuro.

Chi arriva all’Inter: acquisti mercato estivo 23

A fronte delle numerose partenze sopracitate, corrispondono (o lo faranno) altrettanti innesti per rimpolpare numericamente un roster che altrimenti sarebbe scarno. Ecco chi sono i giocatori acquistati dall’Inter nel calciomercato estivo 2023:

Marcus Thuram , attaccante francese arrivato a parametro zero dal Borussia Monchgladbach.

, attaccante francese arrivato a parametro zero dal Borussia Monchgladbach. Francesco Acerbi , difensore già in prestito lo scorso anno e ora riscattato dalla Lazio per 4 milioni di euro.

, difensore già in prestito lo scorso anno e ora riscattato dalla Lazio per 4 milioni di euro. Davide Frattesi, centrocampista italiano acquistato dal Sassuolo per 6 milioni pagati subito per il prestito oneroso e 25 milioni per il riscatto.

I tifosi dell’Inter invece aspettano il ritorno di Romelu Lukaku, al momento al Chelsea dopo la fine del prestito della scorsa stagione, ma con cui si sta trattando la cessione a titolo definitivo. Gli altri obbiettivi di mercato dell’Inter sono i portieri Trubin dello Shaktar e Sommer del Bayern Monaco, ma anche il difensore Bisseck attualmente ai danesi dell’Aarhus.

Chi resta all’Inter

Come già detto l’altro obiettivo è quello di tenere tutti i big. Quindi i vari Bastoni e De Vrij, il cuore del centrocampo con Barella e Calhanoglu, Dumfries e Dimarco sugli esterni e soprattutto Lautaro Martinez in attacco.

Oltre ovviamente a tutto quel pacchetto di giocatori che ha già preso confidenza con l’ambiente e che si è rivelato utile nel corso della stagione come i vari Mkhitaryan, Darmian e Gosens giusto per fare qualche nome.

Discorso a parte per Correa. Se dovesse arrivare un’offerta congrua l’Inter potrebbe privarsi dell’attaccante argentino che non ha convinto.

Chi ritorna all’Inter

I nerazzurri dovranno poi decidere cosa fare dei tanti giocatori che rientreranno per fine prestito. Qualcuno come Stefano Sensi oppure Valentino Lazaro potrebbe essere usato per fare cassa. Viceversa i vari Salcedo, Satriano, Stankovic, Agoumé, Radu e via dicendo saranno nuovamente girati presso altre società con un trasferimento temporaneo.

Formazione Inter 2023/2024

Mentre si avvicina l’inizio della nuova stagione di Serie A, l’Inter ha assoluta necessità di puntellare l’organico con almeno 3-4 elementi di spessore per lottare per lo scudetto. Stando agli attuali rumors, proviamo a costruire il possibile undici titolare dell’Inter 2023-24.

FC Internazionale (3-5-2): Trubin, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Calhanoglu, Barella, Frattesi, Dimarco, Lukaku (Thuram), Lautaro Martinez.

Queste in sintesi le notizie e la previsione formazione Inter per la nuova stagione calcistica. La beneamata è chiamata ancora una volta a fare il massimo e a vincere più trofei possibili, anche se la rosa a disposizione di Inzaghi è ancora in costruzione.

