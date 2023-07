Calciomercato Juve: acquisti, cessioni e possibile formazione 2023/2024. La ultime news sui possibili colpi di mercato estivo dei bianconeri.

Juventus, previsioni formazione 2023-24. La scorsa deludente stagione della Juve è ormai alle spalle e in casa bianconera ci si appresta a vivere quella del possibile riscatto. Questo il motivo che ha spinto la Juventus FC pur nel rispetto del bilancio, a dare un deciso sprint in sede di calciomercato, dal quale potrebbero arrivare alcuni giocatori forti.

Proviamo dunque a riassumere le operazioni dei bianconeri, le possibili future trattative e quale formazione potrebbe schierare la Juventus 2023/2024.

Chi è andato via dalla Juventus?

Angel Di Maria e Juan Cuadrado si sono congedati dai tifosi bianconeri e hanno lasciato il club visto che il loro contratto è scaduto. L’esterno offensivo argentino ha firmato un accordo con la squadra portoghese del Benfica, mentre il colombiano è ancora alla ricerca di una nuova squadra.

Ma i due sudamericani non sono gli unici calciatori che hanno già lasciato la Juventus in questa sessione di mercato estivo 2023. Infatti è stato ceduto anche Dejan Kulusevski, esterno offensivo svedese che è stato riscattato dagli inglesi del Tottenham per 30 milioni di euro.

Juventus, giocatori in prestito

La Juventus al momento ha di fatto un vero e proprio patrimonio di giocatori in prestito: sono tanti i calciatori di proprietà bianconera sparsi in tutta Italia (dalla Serie A alla Serie C) e in giro per l’Europa.

Qualcosa dovrebbe quindi entrare da diverse operazioni “minori” derivanti da giovani in prestito in squadre di Serie B e Serie C.

Sono invece ritornati alla base Nicolò Rovella, l’anno scorso in prestito al Monza, Andrea Cambiaso e Luca Pellegrini, rispettivamente dai prestiti a Bologna e Lazio.

Chi vuole vendere la Juve e perché

Massimiliano Allegri dixit: la Juventus in vista della prossima stagione ridurrà il numero dei giocatori in rosa. I motivi alla base della richiesta del tecnico sono abbastanza intuibili: un numero eccessivo di giocatori comporta una difficoltà a livello di gestione e un’inutile dispendio di risorse che potrebbero essere impiegate meglio. Meno quantità e più qualità.

Per questo in quanto non più facente parte del progetto bianconero, attualmente la Juve ha diversi giocatori messi sul mercato e che potrebbero lasciare presto la vecchia signora.

Juventus, giocatori nella lista cedibili

Partiamo da due giocatori brasiliani della Juve: Alex Sandro e Arthur: il primo è reduce da prestazioni non all’altezza e potrebbe rescindere il contratto in scadenza a giugno 2024. Sul la Juve probabilmente proverà a fare cassa. In generale però liberarsi dei sei milioni netti di ingaggio di Alex Sandro, da almeno un paio d’anni piuttosto sotto tono, sarebbe comunque già un buon colpo per il club.

Anche il capitano Leonardo Bonucci potrebbe lasciare la Juventus, su di lui il Newcastle. Tutto da scrivere pure il futuro di Denis Zakaria e Weston Mckennie. La dirigenza bianconera vorrebbe cederli entrambi per monetizzare o almeno inserirli in alcune trattative di mercato come contropartita tecnica. E’ il caso dell’americano con il Galatasaray per cercare di acquistare Zaniolo.

Chi rimane alla Juventus

La Juve non dovrebbe perdere i propri titolari: Allegri l’anno prossimo dovrebbe contare su Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. I due dovrebbero costituire l’asse portante di un attacco bianconero che per il resto rimane da scrivere. Tuttavia di fronte ad un’eventuale offerta irrinunciabile la Juve potrebbe anche pensare di cederli.

Confermati poi Wojciech Szczesny, Danilo, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, che ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2024.

Chi sono i nuovi acquisti della Juve 2023?

I primi due rinforzi della Juventus sono il riscatto di Arek Milik per circa 6 milioni di euro dal Marsiglia, ma soprattutto Timothy Weah. Si tratta di un calciatore di nazionalità statunitense, capace di ricoprire tutta la fascia, con qualità offensive, ma all’occorrenza anche difensive. E’ stato acquistato per 12 milioni di euro dal Lilla.

Chi altro prenderà la Juve in estate?

Se si concretizzasse la cessione la Juve potrebbe spendere buona parte del proprio budget su Nicolò Zaniolo, esterno d’attacco italiano attualmente in forza ai turchi del Galatasaray.

Tuttavia secondo i rumors di giornali spagnoli, dopo l’arrivo del DS Giuntoli la Juve ora ha un nuovo obbiettivo di calciomercato: si tratta del trequartista del Betis Siviglia Rodri Sanchez. Infine, per il ruolo di terzino sinistro invece la Juve segue Fabiano Parisi dell’Empoli.

Calciomercato Juventus, cosa vogliono i tifosi?

Nelle ultime stagioni la Juve ha deluso i propri tifosi: se quella dello scorso anno è stata tutto sommato “sopportata” come stagione di transizione, durante quella appena terminata è arrivata una pioggia di critiche soprattutto per il gioco espresso.

Come detto, la scelta di confermare Allegri non ha convinto e i risultati hanno alimentato il folto gruppo dei contestatori del tecnico, con l’hashtag #AllegriOut che ha spopolato. Questi tifosi vorrebbero infatti un allenatore più “offensivo” e dal gioco più divertente, spregiudicato e aggressivo, in poche parole un gioco più “europeo”, fatto di intensità, corsa, spettacolo e gol.

Poco gradito ai supporters bianconeri anche l’atteggiamento di alcuni dei giocatori più pagati, tra i quali per esempio Pogba o Alex Sandro: gli alti stipendi a fronte di prestazioni sottotono e di un senso di “svogliatezza” non fanno ovviamente piacere al popolo bianconero che vorrebbe invece sempre vedere una squadra affamata e prona a “sudare la maglia”.

E cosa vorrebbero dunque i tifosi? Oltre al già citato improbabile cambio di allenatore, i supporters juventini attraverso i social sembrano chiedere una squadra battagliera e ovviamente vincente, formata da giocatori legati al club e magari da qualche giovane prodotto della cantera bianconero (come successo con Fagioli e Miretti per fare due esempi). Resta da capire se la società saprà accontentarli.

Formazione Juventus 2023/2024

Mentre si avvicina l’inizio della Serie A 2023/2024 e con la sessione di calciomercato ancora da vivere, la squadra titolare della Juventus per il prossimo anno potrebbe cambiare parecchio, ma qualcosa può essere ipotizzato. Di seguito dunque una possibile formazione per la Juve 2023/24

(4-3-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Parisi, Weah, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Chiesa, Kostic, Vlahovic.

Queste dunque le potenziali trattative e la possibile formazione della Juventus 2023/2024: la squadra di Allegri, come potete vedere, sembra quindi prepararsi per tornare sin dall’anno prossimo a correre per provare a raggiungere scudetto, Coppa Italia e Conference League.

