Quando inizia il campionato di Serie A 2022-23

Serie A 2022-23 quando inizia e quando finisce. Ecco date, soste, numero di partite da giocare, squadre partecipanti e diritti Tv del campionato.

Serie A 2022-23. L’inizio del campionato di calcio maschile è previsto in anticipo rispetto alle stagioni precedenti. Il motivo è la presenza del Mondiale di calcio a novembre e dicembre 2022 in Qatar. Come sappiamo purtroppo la Nazionale di Calcio italiana non si è qualificata al torneo, ma nonostante questo in quel periodo tutti i campionati si fermeranno, per consentire ai giocatori delle varie nazioni di giocare il torneo.

Quindi, visto che si sarà una lunga sosta autunnale, il campionato di Serie A inizia prima e prevede un calendario diverso rispetto allo scorso anno. Vediamolo di seguito.

VEDI ANCHE: CALENDARIO SERIE A 2022 PARTITE CAMPIONATO

Data inizio Serie A 2022-23

Il campionato di Serie A 2022 20223 inizia il 13-14 agosto, ovvero il week end che precede ferragosto. Il 13 infatti è un sabato, mentre il 14 una domenica, quindi i giorni tipici in cui si svolgono le gare del massimo campionato di calcio italiano.

Si tratta di una data anticipata rispetto alle passate stagioni, quando invece il campionato partiva nell’ultimo week end di agosto o al limite dopo il 20 del mese. Ma visto che quest’anno per metà mese di novembre e per tutto dicembre ci sarà una lunga sosta per i campionati mondiali, era necessario partite prima del solito.

Quando si ferma la Serie A per il Mondiale. Calendario

L’ultimo turno di Serie A prima della sosta per i mondiali è previsto domenica 13 novembre 2022. Il torneo continentale partirà il 21 novembre. Mentre per quanto riguarda la ripresa dopo la lunga sosta, in base alle indicazioni della Lega Calcio dovrebbe avvenire nel fine settimana del 4 e 5 gennaio 2023. Per i turni infrasettimanali invece si deciderà più avanti.

La fine del campionato è invece prevista il 4 giugno 2023, in questo caso in una data posticipata rispetto al solito.

Quante sono le giornate di campionato di Serie A 2022-23?

Come di consueto sono 38 le giornate che compongono il calendario di Serie A maschile, 19 le gare del girone di andate e altrettante quelle del girone di ritorno. In altre parole ogni formazione si affronta due volte nell’arco della stagione calcistica, una volta in casa (ovvero nel proprio stadio di casa) e una volta in trasferta (nello stadio degli avversari).

Quante sono le squadre di calcio di Serie A

Sono 20 le squadre che partecipano alla Serie A 2022-23, le prime 17 classificate nel campionato 2021-22 più le 3 neopromosse dalla Serie B. Ci si attende un torneo ricco di spettacolo, sia nelle parti alte della classifica, con squadre come Milan, Inter, Juventus ed altre a lottare per lo scudetto o la qualificazione alla Champions League, mentre le altre per la salvezza.

Juve, quando gioca la Juventus. Date partite serie A

Dove vedere la Serie A 2022 2023 in Tv

La Serie A Tim 2022-23, come già accaduto nella stagione 2021-22 si potrà vedere per intero solo su Dazn. Ovvero la piattaforma streaming in abbonamento che trasmette in esclusiva 7 delle 10 partite di ogni giornata e 3 su 10 in co-esclusiva. Le 3 gare in co-esclusiva saranno ancora trasmesse anche da Sky. Dunque resta tutto invariato su come vedere il nuovo campionato di Serie A.

In sintesi, per guardare la Serie A bisogna pagare un abbonamento. Non sarà invece possibile vedere le partite gratis in Tv.

VEDI ANCHE: COME VEDERE DAZN TUTTI I MODI E I DISPOSITIVI POSSIBILI