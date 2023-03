Quante Coppe Italia ha vinto la Juve? Più di tutte le altre squadre. Il club bianconero ha il record di coppe nazionali, ma l’ultima è arrivata nel 2021 con Pirlo allenatore.

Quante Coppe Italia ha vinto la Juventus? La vecchia signora ha trionfato ben 14 volte in questa competizione, non a caso è il club con la più lunga e ricca tradizione nella Coppa nazionale. La società bianconera, infatti, detiene il record di titoli vinti, l’ultimo dei quali però risale all’edizione 2020-21, ottenuto con il successo ottenuto battendo l’Atalanta nella finale disputata il 19 maggio 2021 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la città del tricolore.

La Juve ha dimostrato di tenere particolarmente questo trofeo, infatti quello del 2021 è solo l’ultimo di una lunga serie di successi conseguiti in questa competizione di calcio. La prima vittoria in Coppa Italia risale addirittura al 1938, poi in mezzo altri 12 successi e a distanza di ben 83 anni dalla prima, è arrivata l’ultima vittoria conseguita finora. Ma nella stagione calcistica 2022-2023 l’intenzione della Vecchia Signora è quello di alzare di nuovo il trofeo, che sarebbe il 15° della sua storia.

Coppa Italia albo d’oro e record Juve

L’albo d’oro della Coppa Italia conferma il netto dominio, a livello nazionale, della cannibale Juventus. Con 14 successi, infatti, i bianconeri guidano la classifica delle squadre vincitrici del torneo, davanti a Roma (9 volte), Inter 8 e Lazio con 7 edizioni. Un’altra big del nostro calcio, il Milan, è ancora più dietro, con “solo” 5 trionfi. Ma la Juve non detiene solo il record di vittorie.

Il club torinese ha anche il primato di successi di fila, i 4 raccolti fra il 2015 e il 2018. I bianconeri sono anche l’unica squadra che è riuscita, per 2 volte, a vincere tutte le partite disputate nel torneo. È successo nel 1938 e nel 2018, si tratta della prima e della penultima edizione conquistate dalla squadra. Le altre Coppe Italia bianconere sono quelle degli anni 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017 e da ultima nel 2021.

Nessuna squadra ha preso parte a tutte le Coppe Italia (fino ad ora sono state disputate 76 edizioni), ma la Juventus, insieme a Milan, Inter e Bologna, ha partecipato per ben 75 volte.

Oltre alle 14 vittorie, la Juve è arrivata seconda in 7 occasioni, nel 1973, 1992, 2002, 2004, 2012, 2020 e nel torneo del 2022, quando a trionfare fu l’Inter di Simone Inzaghi con il risultato di 4-2 ai tempi supplementari (nei 90 minuti il punteggio era stato di 2-2). Quindi l’ultima Coppa Italia è stata vinta dall’Internazionale FC.

Juventus Coppa Italia 2023: date e biglietti

Proprio i nerazzurri saranno il prossimo avversario della Juve nell’edizione della stagione in corso. Si tratta delle semifinali del torneo, con il match di andata in calendario il 4 aprile a Torino, mentre il ritorno si giocherà a Milano il 26 aprile.

Chi volesse assistere all’evento può già acquistare i biglietti per la partita in programma all’Allianz Stadium. Come riporta il sito www.juventus.it la vendita libera dei ticket inizia il 16 marzo 2023. Ovviamente i bianconeri, con il supporto del proprio pubblico, ce la metteranno tutta per vincere questo doppio confronto e andare in finale (che si giocherà all’Olimpico di Roma) per cercare di vincere quella che sarebbe la 15esima Coppa Italia della sua storia.

Prima e ultima Coppa Italia vinta dalla Juve

Tornando ai successi già ottenuti in questa competizione da “madama”, la prima Coppa Italia del 1938, venne messa in bacheca dalla Juve grazie al doppio successo nel derby contro il Torino. Viceversa l’ultima vinta dai bianconeri è quella del 2021 come visto, che ha permesso all’allenatore Andrea Pirlo di arricchire il proprio curriculum con il suo personalissimo secondo trofeo, dopo la Supercoppa vinta a gennaio 2021.

Mentre il penultimo successo bianconero in Coppa Italia fu quello del 2018, quando a guidare la squadra era mister Allegri. In questo caso in finale, il trionfo per 4-0 sul Milan, consentì al club di fregiarsi di altri due record. Insieme a Eriksson e Mancini, Massimiliano Allegri è l’unico allenatore ad avere nel palmares 4 titoli nazionali. Quest’anno il tecnico livornese proverà a ripetere l’impresa.

I numeri che abbiamo visto confermano, soprattutto di recente, l’ottima tradizione della Società Juventus FC in questa competizione. Questo tutto quello che c’è da sapere su quante coppe Italia ha vinto la Juve. Le 14 vittorie conseguite permettono al club bianconero di essere quello con più vittorie in questa competizione. Ma probabilmente la vecchia signora avrà voglia di riconfermarsi nei prossimi mesi e anni.