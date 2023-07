Calciomercato Juve 2023: Bonucci lascia? Ecco i veri motivi della possibile cessione del capitano della Juventus al Newcastle.

Mercato Juve, Bonucci vicino all’addio ai bianconeri, in direzione Premier League. Lo vuole il Newcastle e visto che, pur essendo il capitano, ormai non rientra più fra i giocatori della Juventus incedibili, ci sono le premesse per una cessione. Ma non è tutto, esistono infatti altri 2 motivi reali che spingono Leonardo Bonucci a lasciare la vecchia signora. Ecco quali sono spiegati in modo semplice.

Mercato Juve, Bonucci contro Allegri

Il primo motivo del possibile addio dell’attuale capitano bianconero sono le divergenze con l’allenatore Massimiliano Allegri. Il mister non lo considera più un titolare, infatti nella seconda parte della stagione calcistica 2022-23 in Serie A spesso lo ha tenuto in panchina, preferendogli Bremer, Danilo e Gatti.

Inoltre, fra i due non c’è un gran feeling da anni, dalla famosa vicenda del litigio che poi portò lo stesso Bonucci a traferirsi al Milan per un anno prima di tornare in bianconero. Insomma, non solo i tifosi bianconeri vorrebbero Allegri out, ma anche il difensore probabilmente. Solo che il mister resta secondo le ultime juventus news e quindi a fare le valigie potrebbe essere lui, che non vorrebbe passare la nuova stagione calcistica in panchina. Mentre nella squadra inglese sarebbe un punto di riferimento in campo.

Bonucci e la voglia di giocare la Champions 2024

Il secondo reale motivo è che il Newcastle parteciperà alla Champions League 2023/24 a differenza della Juventus. Il club inglese si è qualificato arrivando fra le prime 4 nel campionato inglese e ora vuole fare bene nella coppa dalle grandi orecchie. Per questo ha già acquistato Tonali dal Milan per oltre 70 milioni e ora punta all’esperto difensore italiano.

Inoltre, la società del Newcastle è particolarmente ricca e questo garantirebbe a Bonucci uno stipendio piuttosto alto. Ma la vera volontà del calciatore è quella di giocare ancora una volta in Champions prima di terminare la carriera e a 36 anni questa potrebbe essere l’ultima chance.

Queste le ultimissime notizie sul mercato Juve e i due reali motivi che potrebbero spingere Bonucci a dire addio ai bianconeri. La società Juventus non si opporrebbe in caso di offerta congrua, ma rischia di perdere un punto di riferimento importante dentro e fuori dal campo, in un momento di ricostruzione. E forse non sarebbe il caso di privarsi della sua esperienza ora in modo così sbrigativo.

