Juve Giuntoli, dopo una lunga attesa l’ex dirigente del Napoli diventerà ufficialmente il nuovo responsabile dell’area sportiva bianconera, salvo sorprese dell’ultima ora. Ma cosa cambierà nella Juventus con l’arrivo di Cristiano Giuntoli? Sicuramente il modo di fare calciomercato, con più attenzione al bilancio e spendendo per giocatori giovani e con ingaggi contenuti. Inoltre per far quadrare i conti servirà cedere alcuni calciatori.

Cerchiamo allora di capire quali potrebbero essere i giocatori della Juve in partenza con l’arrivo del nuovo direttore e quali invece i possibili nuovi acquisti. E in ultimo, quale potrebbe essere il futuro di Allegri.

Calciomercato Juve Giuntoli: i giocatori ceduti

L’unica cessione già effettuata dalla vecchia signora fino ad ora nel mercato estivo 23 è quella di Dejan Kulusevski che si è trasferito al Tottenham 30 milioni di euro. Ma questa somma non basta visto che probabilmente Giuntoli dovrà fare mercato autofinanziando la campagna acquisti con cessioni in grado di portare molti milioni nelle casse della Juve. Soldi che poi verranno in parte reinvestiti per i nuovi acquisti. Anche Juan Cuadrado ha lasciato la Juve, ma nel suo caso solo per la scadenza del contratto.

Per questo ci sono altri giocatori che potrebbero essere ceduti con il calciomercato Juve Giuntoli 2023:

Dusan Vlahovic , l’attaccante serbo valutato intorno ai 70 milioni di euro dalla Juve, su cui c’è l’interesse del Bayern Monaco e di diverse squadre della Premier League inglese.

, l’attaccante serbo valutato intorno ai 70 milioni di euro dalla Juve, su cui c’è l’interesse del Bayern Monaco e di diverse squadre della Premier League inglese. Weston Mckennie, il centrocampista statunitense rientrante dal prestito al Leeds United, ma che dovrebbe lasciare il club bianconero per fare cassa.

il centrocampista statunitense rientrante dal prestito al Leeds United, ma che dovrebbe lasciare il club bianconero per fare cassa. Arthur Melo, tornato alla Juve dopo l’esperienza a Liverpool, ma rimasto nella lista dei cedibili.

tornato alla Juve dopo l’esperienza a Liverpool, ma rimasto nella lista dei cedibili. Federico Chiesa , l’esterno offensivo italiano che interessa al Newcastle e non solo e sui cui la Juve punta ad incassare almeno 60 milioni in caso di cessione.

, l’esterno offensivo italiano che interessa al Newcastle e non solo e sui cui la Juve punta ad incassare almeno 60 milioni in caso di cessione. Denis Zakaria, centrocampista svizzero tornato dal prestito al Chelsea, che potrebbe essere venduto a titolo definitivo in caso di offerta congrua. Sulle sue tracce c’è il club inglese del West Ham.

centrocampista svizzero tornato dal prestito al Chelsea, che potrebbe essere venduto a titolo definitivo in caso di offerta congrua. Sulle sue tracce c’è il club inglese del West Ham. Leonardo Bonucci, il difensore e capitano che potrebbe chiudere in anticipo la sua avventura in bianconero visto che non è più considerato titolare, secondo le ultime news sul mercato Juve.

Mercato della Juventus con Giuntoli: gli acquisti

Il primo acquisto realizzato nel mercato estivo 2023 dalla Juve fino ad ora dalla Juventus FC è Timothy Weah, esterno d’attacco di nazionalità statunitense arrivato dai francesi del Lilla per 12 milioni di euro. Inoltre è stato riscatto l’attaccante polacco Milik, che ha già disputato la stagione calcistica 2022-23 con la Juve in prestito, pagando una cifra di circa 6 milioni di euro al Marsiglia.

Ma per rinforzare la squadra servono altri calciatori di qualità. Ecco in base alle ultime news quali potrebbero essere i prossimi acquisti della vecchia signora:

Timothy Castagne, terzino destro belga attualmente al Leicester city, ma che in passato ha già giocato in Serie A con la maglia dell’Atalanta.

terzino destro belga attualmente al Leicester city, ma che in passato ha già giocato in Serie A con la maglia dell’Atalanta. Fabiano Parisi, terzino sinistro italiano che gioca all’Empoli, ma ha dimostrato grandi qualità difensive e offensive.

terzino sinistro italiano che gioca all’Empoli, ma ha dimostrato grandi qualità difensive e offensive. Nicolò Zaniolo, trequartista e attaccante del Galatasaray che piace molto ai bianonceri, ma ha una valutazione intorno ai 25 milioni di euro.

trequartista e attaccante del Galatasaray che piace molto ai bianonceri, ma ha una valutazione intorno ai 25 milioni di euro. Noussair Mazraoui, calciatore marocchino, che può giocare in difesa e a centrocampo. Attualmente è al Bayern Monaco ma interessa ai bianconeri.

calciatore marocchino, che può giocare in difesa e a centrocampo. Attualmente è al Bayern Monaco ma interessa ai bianconeri. Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano in grado di ricoprire più ruoli, attualmente in forza al Cagliari.

Con Giuntoli Allegri out? Ultime sulla Juve

Abbiamo visto le cessioni e gli acquisti di giocatori già ufficiali o che potrebbero essere perfezionati dal nuovo direttore. Ma i tifosi vogliono sapere se con l’arrivo di Giuntoli potrebbe essere esonerato mister Allegri. In altre parole se ci sarà anche un nuovo allenatore Juve per la stagione 2023-24.

Al momento non ci sono novità al riguardo, dopo che Max Allegri ha rifiutato le offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Inoltre, il tecnico livornese ha ancora 2 anni di contratto con la Juventus, quindi è presumibile che resti al suo posto. Tuttavia non si può escludere che Giuntoli, in accordo con la società non decida per un cambio in panchina, con tutti i costi che ne conseguono, ma con la volontà di avviare un nuovo ciclo.

Queste per ora le novità Juve Giuntoli per quanto riguarda il calciomercato 2023 dei bianconeri. Il nuovo direttore sembra avere le idee chiare sui giocatori da cedere e da acquistare. Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente delle novità, magari anche sull’eventuale nuove mister bianconero, che troverete sul canale Sport di Donnesulweb.

