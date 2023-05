Nuovo allenatore della Juve, chi sarà? Fra nomi desiderati dai tifosi e della società, ecco l’elenco degli allenatori per sostituire Allegri e chi sono i favoriti.

Chi sarà il nuovo allenatore della Juve nella stagione calcistica 2023-24? Se lo chiedono i tifosi bianconeri stanchi di mister Allegri, dopo una stagione deludente, culminata con la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Questo a causa della sconfitta in casa contro il Milan, di cui potete vedere qui gli highlights.

I supporter vogliono un cambio di allenatore, sempre che Allegri venga messo in condizione di lasciare dalla società Juventus visto che ha ancora 2 anni di contratto. Tuttavia ipotizzando che questo avvenga, ci sono già molti nomi di mister nella lista dei desideri di tifosi e società. Alcuni sono troppo costosi, quindi impossibili, altri più low cost e quindi probabili, altri ancora addirittura disponibili (perché senza contratto) e per questo con buone chance.

Vediamoli tutti in questo articolo e per ognuno quante possibilità ci sono davvero di diventare il nuovo allenatore della Juventus.

Nuovo allenatore Juve 2023-24 i nomi impossibili

Partiamo dai top allenatori europei, che vorrebbero i tifosi, ma che quasi certamente non verranno alla Juve e vi spieghiamo caso per caso perché:

Pep Guardiola, l’attuale allenatore del Manchester City guadagna 22,4 milioni di euro l’anno (1,87 al mese) di ingaggio. Una cifra che realisticamente la Juventus non può permettersi visti i conti in rosso, per questo l’opzione è da escludere.

l’attuale allenatore del Manchester City guadagna 22,4 milioni di euro l’anno (1,87 al mese) di ingaggio. Una cifra che realisticamente la Juventus non può permettersi visti i conti in rosso, per questo l’opzione è da escludere. Zinedine Zidane, ex calciatore della Juve ed ex mister del Real Madrid. Il francese attualmente è libero e questo rappresenta un vantaggio, tuttavia chiede uno stipendio alto e su di lui ci sono club come il PSG molto più ricco del club bianconero. Quindi anche in questo caso il suo nome è destinato a rimanere un sogno per i tifosi, salvo sorprese.

Probabile nuovo allenatore della Juve

Veniamo ora a quei profili di allenatore meno famosi dei precedenti, ma anche meno costosi, che vengono da ottime annate e potrebbero fare al caso della Juventus. Ecco di chi parliamo:

Igor Tudor, attuale allenatore del Marsiglia (in Francia) ed ex calciatore della vecchia signora. In passato ha allenato con ottimi risultati anche in Serie A al Verona e all’Udinese. Il suo ingaggio non sarebbe molto elevato, per questo è uno dei favoriti per diventare il nuovo mister bianconero.

attuale allenatore del Marsiglia (in Francia) ed ex calciatore della vecchia signora. In passato ha allenato con ottimi risultati anche in Serie A al Verona e all’Udinese. Il suo ingaggio non sarebbe molto elevato, per questo è uno dei favoriti per diventare il nuovo mister bianconero. Fabio Grosso, allenatore del Frosinone che ha portato quest’anno alla promozione in Serie A. Giovane coach che conosce bene il club avendoci giocato e sicuramente si tratterebbe di una soluzione low cost.

allenatore del Frosinone che ha portato quest’anno alla promozione in Serie A. Giovane coach che conosce bene il club avendoci giocato e sicuramente si tratterebbe di una soluzione low cost. Raffaele Palladino, attuale mister del Monza che piace alla società bianconera. Quest’anno ha ottenuto grandi risultati e mostrato un bel gioco al contrario della Juventus. Anche in questo caso l’ingaggio sarebbe abbordabile, ma non è chiaro se la società brianzola lo lascerà libero per la prossima stagione.

Juve, nuovo allenatore chi sono i disponibili

Se nessuno dei nomi che abbiamo fatto finora dovesse essere il prescelto per diventare il nuovo allenatore della Juve, magari perché non liberati dagli attuali club resta un’ultima soluzione: mettere sotto contratto un mister fra quelli disponibili (ovvero attualmente liberi da impegni contrattuali). Ecco di chi si tratta:

Antonio Conte, ex allenatore della Juve al momento libero dopo l’addio al Tottenham. Ha già dimostrato di saper vincere in passato ed è sempre rimasto legato all’ambiente Juve. Tuttavia le sue richieste d’ingaggio sono pesanti.

ex allenatore della Juve al momento libero dopo l’addio al Tottenham. Ha già dimostrato di saper vincere in passato ed è sempre rimasto legato all’ambiente Juve. Tuttavia le sue richieste d’ingaggio sono pesanti. Luciano Spalletti, libero dopo che il presidente De Laurentiis ha chiarito che lascerà il Napoli. Per lui si parla di anno sabbatico, ma il dubbio che possa esserci la Juve sulle sue tracce c’è, anche considerando che Giuntoli (attuale DS del Napoli) potrebbe a sua volta approdare alla vecchia signora.

Prossimo allenatore Juve 2023-2024 previsioni

In breve, se la il contratto Allegri-Juventus venisse risolto, allora il nuovo allenatore bianconero verrà scelto fra i nomi che vi abbiamo riportato, salvo ultimissime news. Praticamente impossibile che sia uno fra Guardiola e Zidane troppo costosi. Probabile invece un profilo alla Tudor o come Grosso. Ma resta la possibilità di scegliere fra i mister disponibili al momento, come Spalletti. E chissà che a questi nomi non se ne aggiungano altri prossimamente.

Ma c’è anche un’ultima possibilità, la meno gradita di tutti ai tifosi bianconeri: la conferma di Massimiliano Allegri come vecchio e nuovo allenatore della Juve.